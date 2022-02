West Ham-stjernene med støtte til deres ukrainske lagkompis. Også under ligacupfinalen på Wembley markeres det mot krigen.

West Ham-Wolverhampton 1-0

Andrij Jarmolenko har fått permisjon av West Ham på grunn av krigen i hjemlandet Ukraina.

Før søndagens kamp mot Wolverhampton viste lagkameratene sin støtte til 32-åringen.

– Det er så viktig, både for meg, laget og klubben at vi støtter «Jarmo». Dagen det startet så vi ham på treningsfeltet, og han var knust. Vi er der for både han og det ukrainske folket, slår West Ham-kaptein Declan Rice fast overfor Sky Sports.

– Han har familie som er i Ukraina og har det tøft. Han sendte oss en melding i gruppechatten før kampen og sa lykke til, forteller han.

West Ham med hilsen til Andrij Jarmolenko på storskjermen før kamp. Foto: Nigel French

West Ham-spillerne varmet opp i Jarmolenko-trøyer. Foto: CHRIS RADBURN

Markeringer på Wembley

Søndag møtes Chelsea og Liverpool i ligacupfinalen på Wembley. Der markerte supportere, lagene og arrangøren:

Foto: JUSTIN TALLIS

Foto: Andy Rain

Foto: JUSTIN TALLIS

Zintsjenko i tårer

Lørdag ble det markert mot krigen i Premier League. Manchester City-stjernen Oleksandr Zintsjenko ble rørt til tårer:

West Ham vant kampen over Wolverhampton 1-0. Tomas Soucek ble matchvinner. Det betyr at «The Hammers» er på femteplass i Premier League, to poeng bak Manchester United på fjerdeplass.

