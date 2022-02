Liverpool vant ligacupen etter straffedrama

Chelsea - Liverpool 0-0 (10-11 etter straffesparkkonkurranse)

Etter to forrykende omganger, med påfølgende ekstraomganger, måtte søndagens ligacupfinale avgjøres på straffesparkkonkurranse.

Før den gjorde Thomas Tuchel et keeperbytte, og sendte inn straffespesialist Kepa. Den spanske keeperen, som nektet å bli byttet ut under ligacupfinalen i 2019, skulle vise seg å bli helt avgjørende.

Etter at samtlige utespillere, óg Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher gjorde jobben, sendte nemlig Kepa sitt straffespark himmelhøyt over mål.

Dermed er Liverpool ligacupmester.

VILL JUBEL: Her har Liverpool-stjernene akkurat sett Kepa Arrizabalaga blåse sin straffe langt over mål. Foto: JOHN SIBLEY

Kelleher, som satte det avgjørende straffesparket, er i skyene.

– Det var mest skyt og håp på det beste. Jeg var nær noen få, men alle straffene var av veldig høy kvalitet, sier 23-åringen til Sky Sports.

Klopp forklarer keepervalget

Kelleher er vanligvis Merseyside-klubbens reservekeeper, men står i cupene. Han fikk fornyet tillit i finalen på bekostning av Alisson Becker.

Jürgen Klopp forklarer avgjørelsen.

– Selv i profesjonell fotball er det rom for å være litt sentimental. Caoimhin Kelleher er en ung kar, har spilt i hele turneringen, så hva gjør jeg? Jeg er to ting, en profesjonell manager og et menneske, og mennesket vant. Han fortjener det, slår Liverpool-manageren fast overfor Sky Sports.

TRØSTET: Kepa Arrizabalaga ble byttet inn for å gi Chelsea en fordel i straffekonken, men reddet ikke et eneste straffespark. Så blåste han den avgjørende straffen over. Etterpå ble han trøstet av lagkompisene. Foto: DAVID KLEIN

Jürgen Klopp har vunnet Premier League, Champions League, klubb-VM og den europeiske supercupen som Liverpool-manager. Søndag ledet han for første gang Liverpool til triumf i en engelsk cup, da de slo Chelsea i ligacupen.

Etter en svært intens ligacupfinale, kunne Liverpool til slutt juble for sin femte store pokal under Jürgen Klopps ledelse. Foto: JUSTIN TALLIS

Fire annullerte scoringer

Høytflyvende Liverpool, som banket Leeds 6-0 i midtuken, festet tidlig et grep om den første omgangen. Likevel var det Chelsea som fikk kampens første store mulighet.

Dem ble det flere av etter hvert som Chelsea spilte seg mer inn i kampen. Helt på tampen av førsteomgang brant sågar Mason Mount sin andre gigantiske målsjanse.

Mason Mount fikk to eventyrlige målsjanser før pause. Ingen av dem endte med scoring. Foto: JOHN SIBLEY

Dermed endte den første omgangen utrolig nok målløst. Etter pause ble det brent flere sjanser, den største av dem ved Mohammed Salah.

Etter 67 minutter headet derimot Joel Matip ballen i mål, til ellevill jubel hos den røde halvdelen av Wembley-publikummet. Jubelen ble imidlertid kortvarig, da dommer Attwell annullerte scoringen.

Virgil van Dijk sto nemlig i en hårfin offside da han forstyrret Reece James' forsøk i å hindre baklengsmålet.

Ti minutter senere var det Chelseas tur til å få annullert et mål. Timo Werner sto nemlig i offsiden da han headet ballen til Kai Havertz, som styrte ballen i mål.

Dermed gikk kampen til ekstraomganger.

Også der ble det annullert mål. Innbytter Romelu Lukaku vendte lekkert bort Liverpools midtstopper, før han banket ballen forbi Kelleher, men sto hårfint i offside da han mottok gjennombruddspasningen.

I den andre ekstraomgangen ble også hans lagkamerat, Kai Havertz, avvinket for offside etter å ha banket ballen i mål. Det var kampens fjerde (!) annullerte mål.

Da ingen av lagene maktet å score noen (godkjente) mål, måtte finalen avgjøres på straffesparkkonkurranse .

Like før den gjorde Thomas Tuchel et keeperbytte, og sendte straffespesialist Kepa inn på banen til fordel for Edouard Mendy. Etter at samtlige utespillere, óg Liverpools keeper, Kelleher, scoret på sine straffer, ble den spanske Chelsea-keeperen sendt frem til straffemerket.

Derfra feide Kepa ballen over mål, og sørget for at Liverpool er vinner av ligacupen. Det er klubbens niende ligacuptittel.

