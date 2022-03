For to år siden fikk David meldingen han fryktet – nå øker smitten igjen

CODOGNO, ITALIA (TV 2): Hverdagen er tilbake i den lille italienske byen som ble Europas første episenter, men frykten for en ny dødelig bølge er fortsatt stor.

I Codogno har den lokale cafeen for lengst åpnet de gule dørene igjen. Trafikken flyter både inn og ut av byen og det er ikke lenger påbudt å bruke munnbind utendørs.

Selv om det er få spor av pandemien på overflaten er det fortsatt vanskelig for de knapt 15.000 innbyggerne å glemme det som skjedde for to år siden.

– Plutselig stoppet alt opp. Ingen forsto hva som skjedde, sier 42 år gamle David.

RØD SONE: Codogno ble kalt «rød sone». Politi og militæret blokkerte alle veier inn og ut av byen- Foto: Antonio Calanni / AP

To år etter det første utbruddet har Italia vært gjennom en rekke smittebølger. Mange håpet at omikronbølgen i vinter skulle være den siste, men i starten av mars begynte plutselig smitten igjen å øke.

Tirsdag ble det registrert nesten 100.000 nye smittede. Den samme økningen ser man nå i en rekke andre europeiske land.

– Det er tydelig at dette ikke er over, sier den italienske legen og professoren Massimo Galli til det italienske nyhetsbyrået Adnkronos.

Fjerner tiltak med økende smitte

I starten av pandemien ble det raskt satt inn en rekke tiltak i Italia. 31. januar 2020 erklærte Italia en unntakstilstand i landet som har vart helt til nå.

Selv om smitten igjen øker har den italienske regjeringen bestemt seg for å lette på de aller siste koronatiltakene i landet.

31. mars fjernes unntakstilstanden og fra 1. mai trenger man ikke lenger bruke munnbind innendørs. Flere eksperter kritiserer regjeringen for å lette opp mens smitten fortsatt øker, mens andre mener det er på høy tid.

– Vi må være realistiske. Situasjonen er helt annerledes nå enn i starten av pandemien, sier forsker og mikrobiolog Andrea Crisanti til 24 Mattiono.

For arkitekten David i Codogno har det vært vanskelig å legge fra seg munnbindet og tenke at pandemien er over. Det som skjedde mars 2020 har satt dype spor.

– Det gikk så fort. Dette er en liten by, så alle kjenner noen som døde, sier David.

PASIENT ZERO: David kjenner mannen som ble Italias første registrerte smittede. Foto: Simen Askjer / TV 2

Slet med å puste

Bare noen dager etter at Codogno stengte ned fikk David meldingen han fryktet mest av alt. Faren hadde blitt syk og slet med å puste.

– På det tidspunktet hadde vi lite informasjon om hva dette viruset egentlig var. Vi ante ikke hva vi hadde i vente, sier David.

Faren var en av de aller første i Italia som ble innlagt på sykehus med koronaviruset.

KAOS: På det lokale sykehuset var det kaotiske tilstander med mange pasienter og mye usikkerhet. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Først var jeg veldig lettet over at han fikk være på sykehuset, men så forsto jeg at legene ikke visste hva de skulle gjøre, sier David.

Fikk ikke besøke sykehuset

I flere uker fikk familien beskjed om at faren var alvorlig syk, men stabil. Ingen fikk prate med han og det var vanskelig å få informasjon fra sykehuset.

– Jeg var skikkelig redd. Vi fikk ikke besøke sykehuset, så vi prøvde å ringe hver dag. Ofte fikk vi ikke noe svar. Det var fullstendig kaos, sier David.

Først etter halvannen måned fikk David snakke med faren. Da var han endelig på bedringens vei og ble til slutt skrevet ut av sykehuset.

– Han overlevde. Vi har vært utrolig heldige. Mange av mine venner mistet foreldrene sine, sier David.

OVERFYLT: Sykehuset i Codogno ble raskt overfylt og mange koronapasienter måtte fraktes videre til andre sykehus i nærheten. Foto: Massimo Alberico / Fotogramma

Kirke ble brukt som likhus

Etter å ha jobbet hjemmefra under nesten hele pandemien er David nå endelig tilbake på kontoret som ligger midt i sentrum.

Fra vinduet ved pulten har han utsikt til den flere hundre år gamle kirken. Da antall koronaofre skjøt fart for to år siden måtte kirkerommet brukes som likhus.

I løpet av mars 2020 døde 156 personer, tre ganger så mange som året før.

– Vi har aldri før mistet så mange innbyggere på en måned, ikke en gang under andre verdenskrig, sa ordfører Francesco Passerini på en markering for koronaofrene i slutten av februar.

ARKITEKT: David jobber som arkitekt og har kontor midt i sentrum. Foto: Simen Askjer / TV 2

Derfor øker smitten



Italia er ikke det eneste landet som har hatt en ny bølge med økende smitte. Også i Tyskland, Storbritannia og Frankrike begynte smitten plutselig å øke igjen i slutten av februar og starten av mars.



Onsdag ble det registrert over 580 000 nye smittetilfeller på et døgn i Tyskland. Det er nye smitterekord.

Internasjonalt peker eksperter på flere faktorer for å forklare at smitten nå øker igjen. Én faktor er BA.2, en mer smittsom undervariant av omikron. Denne varianten er allerede dominerende i Norge og er i ferd med å ta over også i resten av Europa.

I tillegg kan en del av forklaringen ligge i at smitteverntiltakene nå i stor grad er fjernet i landene der smitten øker. Dette skjer kombinert med at vaksineeffekten kan ha begynt å avta.