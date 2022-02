Venter svært kraftige vindkast for deler av Finnmark

Det er sendt ut oransje farevarsel for området, og det ble oppdatert søndag.

Vindkastene kan lokalt komme opp i over 40 meter per sekund, opplyser Meteorologisk institutt.

– Et intenst stormsenter utvikles rett vest for kysten av Nord-Norge i løpet av søndagen. Det har vært mye usikkerheter i prognosene fram til i dag, men prognosene ser nå ut til å være enige om veldig kraftig vestavind inn mot kysten av Finnmark søndag kveld og tidlig natt til mandag, heter det.

Samtidig er det sendt ut gult farevarsel om kraftig vind i Nord-Troms.

Vakthavende meteorolog ved StormGeo, Olav Erikstad, opplyser til TV 2 at det ikke er fare for at det vil komme store skader på større infrastruktur.

– Det kan nok gå med et naust helt ytterst på kysten, men det er ikke fare for at tak kan løsne, sier Erikstad.

Erikstad understreker at det er kraftig vind, og at de som bor i området bør feste løse gjenstander.

– Fest løse gjenstander, unngå ferdsel på utsatte steder, sjekk veimeldinger og lignende, sier Erikstad.

– Det er ikke ekstremvarsel, men det er kraftig vind i området.

Meteorologisk institutt opplyser at vinden vil løye fra natt til tirsdag.