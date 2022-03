Norske Erik (46) ville ut i krigen – nå åpner han huset sitt i Ukraina

Erik Helgesplass og kona Nadia eier et lite småbruk utenfor byen Bila Tserkva, sør-vest for Kyiv. Huset brukes som oppholdssted for de han hjelper på flukten ut av krigsrammede Ukraina.

Det hele begynte med at Helgesplass la ut et innlegg på Facebook om at han kunne kjøre folk ut av landet, forteller han.

– Dette har blitt mye større enn jeg trodde det ville bli. Hele greia er tuftet på dugnadsånd. Jeg har fått inn penger fra nordmenn som vil hjelpe gjennom Vipps og Spleis, sier Helgesplass til TV 2.

FRIVILLIG: Nordmenn har sendt Erik Helgesplass penger, slik at han kan fortsette det frivillige arbeidet sitt. Foto: Privat

Kritisk drivstoff-situasjon

Han kommer fra Modum, men har pendlet til og fra Ukraina de siste årene. Nadia og stesønnen planlegger å dra ut av landet innen de neste dagene.

Helgesplass skal på sin side bli igjen i Ukraina.

I dag venter han to biler med flyktninger som skal innkvarteres i huset.

DRIVSTOFF: Erik Helgesplass sier det er vanskelig å oppdrive drivstoff i Ukraina om dagen. Her fyller han en kanne med diesel. Foto: Privat

– Det er veldig mange som trenger hjelp, men som foreløpig ikke får dratt. Nå har vi en mor og hennes sønn på tre år boende hos oss. Jeg håper å hjelpe dem ut av landet så fort som mulig, sier nordmannen.

Han forteller at det er lange bilkøer langs grensene, og at det er vanskelig å få tak i drivstoff.

– På grensa til Polen tror jeg det er rundt tre dagers ventetid på å komme seg ut av landet. Og ved Moldova vil jeg tippe at det er tre kilometer med kø.

– Drivstoff-situasjonen er helt kritisk. Det er nesten ikke diesel å få kjøpt, legger han til.

Ville verve seg til den ukrainske hæren

Mandagen bruker han på å forbedre logistikken i hjelpearbeidet. Han venter også på at en satelittelefon og GPS skal ankomme landet, slik at han er bedre rustet til å hjelpe flyktningene.

BILEN: Denne bilen bruker Erik Helgesplass når han transporterer flyktninger ut av Ukraina. Foto: Privat

Helgesplass og kona eier også en leilighet i Kyiv. De vet ikke om leiligheten fortsatt er i god behold.

– En rakett landet i nabolaget vårt, så det er ikke godt å si.

I utgangspunktet ville han verve seg til den ukrainske hæren. Men søknaden ble avslått.

– Det gikk ikke fordi jeg ikke behersker språket. De vil også helst ha menn under 40 år, så jeg var litt for gammel, sier han.

Trygt fremme i Moldova

TV 2 fortalte lørdag om norske Thorstein Bundli (45) i Ukraina. Sammen med familien satt han fast i Bila Tserkva etter å ha fluktet fra Kyiv.

De oppholdt seg i huset til Helgesplass, som hjalp dem med å komme seg ut av landet.

Rykter om russiske styrker på veiene gjorde at de ikke tok sjansen på å dra mot grensa. Senere kunne Bundli fortelle at han, kjæresten og deres sønn på seks måneder endelig hadde kommet seg ut av Ukraina.

I TRYGGHET: Thorstein Bundli, kjæresten Alina og sønnen Birk Odin kom seg til slutt over grensa til Moldova. Foto: Privat

– Politiet stoppet oss tre ganger og det var 15 sjekkpunkter ved grensa. De som kom med bil hadde stått der i to dager, sier Bundli.

På grunn av deres seks år gamle sønn slapp de å vente lenge i kø på grensa, forteller nordmannen.

– Vi fikk gå forbi køen til fots, sier han.

De ankom Moldova og ble tatt vare på av en hjelpeorganisasjon. Den lille familien ble så innkvartert på et hotell. Tirsdag ankom de Romania.

– Nå håper vi at vi snart kan komme oss til flyplassen og videre til Norge om ikke lenge.