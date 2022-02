Klæbo klarte ikke å hamle opp med Niskanen: – Kommer til å drømme om Iivo i natt

Johannes Høsflot Klæbo gikk tom for krefter mot slutten av 15-kilometeren i Lahti. Likevel tok han en imponerende andreplass.

Iivo Niskanen gikk til topps på søndagens 15-kilometer i Lahti. Dermed fikk hjemmepublikum virkelig noe å juble for.

Etter seieren mottok han ellevill jubel og hyllest fra publikum i de finske skoger.

– Jeg virkelig nøt det. Jeg hadde trodd på mye publikum, men at det var så mye var over forventning, sa vinneren Niskanen til TV 3.

Niskanen vant gull i Beijing-OL på 15 kilometer klassisk og vant igjen som han ville. Johannes Høsflot Klæbo havnet like bak på andreplass, mens Sveriges William Poromaa kunne juble for karriebeste og tredjeplass.

– Jeg skjønte tidlig at han ville ha meg frem, og vi prøvde å dra begge på siste runden, men det ble litt for tøft. Jeg kommer til å drømme om Iivo i natt. «Iivo, Iivo» var det eneste jeg hørte i løypen, så jeg kommer til å tenke på ham i natt, sa Klæbo til TV 3 etter andreplassen.

Sveriges William Poromaa tok sin første pallplass i karrieren.

– Jeg synes det var artig at han fikk det til, han er et stort talent, roste Klæbo.

Klar for Drammen og Kollen

Klæbo har grepet om å vinne verdenscupen sammenlagt, og vil ikke rote den bort i sesongsavslutningen. Han leder for øyeblikket med 958 poeng, mens Bolsjunov er nummer to med 840 poeng,

Nå skal Klæbo hjem til Norge for å slappe av, før det venter folkefest i rennene i både Drammen og Holmenkollen, som begge sendes direkte på TV 2.

– Formen er bra, så jeg går det som gjenstår. Jeg leder med såpass mye poeng at det skal mye til å rote bort det. Nå skal jeg først på hytta et par dager, før det blir Drammen og Kollen. Jeg håper det blir like mye publikum der, sa han.

Gikk sist ut

OL-kongen Johannes Høsflot Klæbo gikk sist ut av de startende. Igjen ble det det en kamp mot Russlands Aleksandr Bolsjunov og Finlands Iivo Niskanen.

De fulgte hverandre ved de første passeringstidene, men mot slutten hadde ikke Klæbo mer krefter igjen. Med en runde igjen ledet han 7,5 sekunder foran Niskanen, men finnen hadde avsluttet råsterkt tidligere på intervallstarten.

Dermed maktet Klæbo ikke å hamle opp med Iivo Niskanen. Nordmannen endte som nummer to, 17,6 sekunder bak vinneren Iivo Niskanen.

– Det er likevel imponerende at Klæbo klarte å mobilisere én uke etter OL, poengterte TV 3-ekspert Åge Skinstad.

Etter en rolig start, økte Finlands Iivo Niskanen tempoet og tok ledelsen ved siste passering før mål. Niskanen passerte målstreken med tiden 33:06.5.

Frida Karlssons kjæreste, William Poromaa, gikk sitt livs løp og noterte seg for sin beste plassering i verdenscupen. Han tok tidlig ledelsen med tiden 33.24,5 – en tid flere av de store kanonene slet med å slå. Tiden holdt til en tredjeplass, 18 sekunder bak Niskanen.

Heller ikke Aleksandr Bolsjunov klarte å hamle opp med finnen. Russeren endte over målstreken 24,4 sekunder bak. Den russiske sølvvinneren fra OL kjempet om pallplassene helt til de siste par kilometerne, men endte til slutt som nummer fem.