Ekspert om Putins siste trussel: – Veldig bekymringsverdig

Vladimir Putin skal ha beordret Russlands atomvåpen i beredskap for et «spesielt kampoppdrag». Ekspert mener han bare vil skape frykt, men at man ikke kan vite sikkert hvor grensen hans går.

– Dette er farlig retorikk, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg om Putins ordre i et intervju med CNN søndag ettermiddag.

Stoltenberg sier også i et intervju med BBC at Putins beslutning viser hvor alvorlig den russiske invasjonen av Ukraina er.

– FARLIG: Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, omtaler Putins atomordre som farlig retorikk. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Russlands president, Vladimir Putin, beordret søndag landet til å plassere Russlands avskrekkende våpen, altså atomvåpnene, i beredskap for et «spesielt kampoppdrag», ifølge nyhetsbyråene Associated Press og AFP.

Se Putins tale i videovinduet øverst i artikkelen.

Det betyr at landets atomvåpen skal klargjøres for å kunne avfyres.

– Russlands svar vil komme umiddelbart og føre til konsekvenser ulikt noe annet i historien. Vi er klare for enhver utvikling, heter det i en illevarslende uttalelse på Kremlins hjemmesider.

Hardt ut mot Vesten

Ordren kom under et møte med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu, hvor Putin fordømmer vestens sanksjoner mot Russland som «ulovlige».

Putin sier at ledende Nato-land har kommet med «aggressive uttalelser» og peker på at flere vestlige land har kommet med en rekke sanksjoner mot Russland, inkludert mot Putin selv.

– Vestlige land tar ikke bare uvennlige handlinger mot landet vårt på et økonomisk plan, men ledere fra fremtredende Nato-land har kommet med aggressive uttalelser om landet vårt, sier Putin i en TV-sendt uttalelse.

Putins ordre øker trusselen om at Russlands invasjon i Ukraina kan føre til bruk av atomvåpen. Den russiske presidenten har tidligere truet med å slå knallhardt tilbake mot ethvert land som involverer seg direkte i Ukraina-krigen.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas Greenfield reagerer kraftig på Putins trussel.

– President Putin fortsetter å eskalere denne krigen på en fullstendig uakseptabel måte. Vi må fortsette å fordømme handlingene hans på sterkest mulig vis.

– Kan få smittende effekt

– Dette er en trussel som skal skremme Vesten fra å gjøre ytterligere tiltak eller gripe inn militært i Ukraina. Det Putin nå gjør øker frykten for at det skal skje en feilkalkulering eller misforståelse som igjen kan føre til en ytterligere eskalering, sier Målfrid Braut-Hegghammer, statsviter og leder av Oslo Nuclear Project ved Universitetet i Oslo, til TV 2.

På spørsmål om hun tror det er en reell fare for at atomvåpen tas i bruk i av Russland nå, svarer hun at hun ikke tror det.

– PUTIN VIL SKREMME: Målfrid Braut-Hegghammer, statsviter og leder av Oslo Nuclear Project ved Universitetet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg regner det ikke som veldig sannsynlig, for konsekvensene blir så store, også for Russland. Men trusselen er i seg selv alvorlig.

Hun tror Putins trusler kan få en smittende effekt til andre stater med atomvåpen. Og også at den type retorikk kan få uheldige konsekvenser på sikt.

– Det å bruke denne typen trusler er veldig bekymrende. Nå blir atomvåpen igjen snakket om som et reelt virkemiddel i krig og konflikt. Dette kan få en smittende effekt også hos andre atomvåpenstater.

– Vet ikke hvor grensen hans går

Braut-Hegghammers UiO-kollega og medlem av Oslo Nuclear Project, James Jerome John Cameron, mener Putins siste atomtrussel kommer som følge av at ting ikke går etter planen.

– Dette skjer i den kontekst at krigen ikke har gått bra for Putin. Han håpet på lett motstand fra den ukrainske hæren, men har fått mer motstand enn de forventet. Han hadde nok trodd de skulle oppnå målet sitt ganske raskt, men det har ikke skjedd så langt.

UiO-EKSPERT: James Jerome John Cameron. Foto: UiO

Cameron tror Putins nye ordre er en del av en plan om å påvirke konflikten med Ukraina og Vesten på følgende punkter:

Han vil trolig så tvil hos vestlige ledere med tanke på videre forsendelser av våpen og militært utstyr til Ukraina, samt nivået på sanksjonene Russland er ilagt.

Han vil få Ukraina til å overgi seg.

– Tror du at Putin og Russland faktisk kan komme til å ta i bruk atomvåpen i denne konflikten?

– Poenget her er at vi ikke kan vite det sikkert. Vi kan ikke vite hvor grensen hans går for å bruke atomvåpen. Han bruker den usikkerheten til å manipulere og legge ytterligere press på Ukraina og resten av Europa og USA. Det er akkurat den usikkerheten han prøver å bruke for å nå sine politiske mål.

Tidligere søndag sa det ukrainske presidentskapet at representanter for Ukraina og Russland skal møtes og holde samtaler nær grensa mot Hviterussland.

– Vi ble enige om at den ukrainske delegasjonen skulle møte den russiske delegasjonen uten betingelser på den ukrainsk-hviterussiske grensen, nær elva Prypjat, skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på meldingstjenesten Telegram.