Mann omkommet etter ulykke i Verdal

En mann er bekreftet omkommet etter en ulykke under trehogst i Verdal i Trøndelag søndag.

Ved 13-tiden søndag rykket politiet ut til melding om en alvorlig ulykke i Verdal i Trøndelag.

– Det er en mann i 60-årene som skulle hogge et tre i et skogholt, og har fått treet over seg, sier operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Ifølge Brandmo var det en bekjent som kom til stedet noe etter at ulykken hadde skjedd, og fant mannen.

Kort tid etter at nødetatene ankom stedet, kunne de bekrefte at mannen var død. De pårørende er varslet.

– Politiet er nå på stedet og gjør flere undersøkelser, så får vi få litt klarhet i hva som har skjedd, sier Brandmo.