Kristoffersen vant Garmisch-slalåmen for andre dag på rad: – Trodde han skulle være enda mer overlegen

Henrik Kristoffersen, som vant lørdagens konkurranse i den tyske traseen, lå 88 hundredeler bak Loic Meillard foran finaleomgangen på sjuendeplass.

Men i finaleomgangen bet Kristoffersen virkelig fra seg. Etter å ha kjørt strålende i det nederste partiet tok han ledelsen. Tiden var god nok til å sikre pallen.

Lederen Loic Meillard stod til slutt igjen som den eneste som kunne snyte Kristoffersen for seieren, men sveitseren kjørte ut.

Dermed vant Kristoffersen igjen, og tok sin 21. verdenscupseier i slalåm totalt.

– Når det er ekte løyper for menn, da kommer mannen frem, sier Kristoffersen, og utdyper:

– Når det er så krevende løyper, får man betalt for å kjøre godt teknisk på ski. Det er en løype for mannfolk og ikke for gutter. Det er slik det bør være i verdenscupen.

Overfor TV 3 røper Kristoffersen at han ikke akkurat fikk en ideell oppladning før seieren i tyske Garmisch-Partenkirchen. Alpinstjernen slet med kraftig magesjau og oppkast dagen og natten i forveien.

– Jeg hadde veldig vondt i magen, og spydde fire-fem ganger i går. Jeg har også hatt vondt i magen i hele dag, så da er det enda deiligere å ta med seg en seier, fortalte han.

Alpinlegenden Kjetil André Aamodt trodde Kristoffersen skulle kjøre enda bedre i det øverste partiet.

– Det var en litt forsiktig start, men over kneiken fikk han mange fine buer. Toppartiet var ikke som vi hadde trodd og forventet, for vi hadde forventet en ganske overlegen ledelse der. Men tiden var god nok at det skulle bli vanskelig å slå, sa TV 3-ekspert Kjetil André Aamodt etter Kristoffersens finaleomgang.

Seieren sørget for at Kristoffersen nå leder med det slalåmcupen sammenlagt. Nordmannen tok søndag seieren 35 hundredeler foran Storbritannias David Ryding. Tyskeren Linus Strasser tok tredjeplassen, 47 hundredeler bak vinneren fra Norge.

Lucas Braathen lå 1,65 sekunder bak leder Meillard etter første omgang, men viste gode takter i finaleomgangen. Han kjørte seg opp til kruttsterk fjerdeplass.

Kjørte ut

Sebastian Foss Solevåg var beste nordmann på delt femteplass etter første omgang av slalåmrennet i tyske Garmisch-Partenkirchen.

Men i andre omgang ødela han alle muligheter om seier da han hektet og kjørte ut i toppartiet.

– Veldig kjedelig for ham, slo Aamodt fast.

Dermed taper han terreng i kampen om seier i slalåmcupen. Han lå som toer foran helgen i Tyskland, men tapte allerede andreplassen til lagkamerat Kristoffersen lørdag.

KJØRTE UT: Sebastian Foss Solevaag kjørte ut i Garmisch-Partenkirchen. Foto: Gabriele Facciotti

– Følte meg som bambi på isen

Solevåg møtte på store problemer i starten av traseen i første omgang, men sunnmøringen hentet seg inn og kjørte over målstreken åtte tideler bak Meillard.

– Jeg fikk nesten hjerteinfarkt. Jeg følte meg som «Bambi på isen», sa Solevåg til TV 3.

Timon Haugan leverte en god første omgang, men fikk det tøft i finaleomgangen og endte på 11. plass. Atle Lie McGrath gjorde en stor feil i finaleomgangen og havnet langt bak på 21. plass.