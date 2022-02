Ukraina snur i Hviterussland-striden – enighet om fredssamtaler

– Vi ble enige om at den ukrainske delegasjonen skulle møte den russiske delegasjonen uten forutsetninger på den ukrainsk-hviterussiske grensen, sier presidenten i en uttalelse på Telegram.

Enigheten kommer etter en telefonsamtale med Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko, som ifølge Zelenskyj har godtatt en midlertidig våpenhvile mens fredssamtalene pågår.

– Alexander Lukasjenko vil sørge for at alle fly, helikoptre og missiler stasjonert på hviterussisk territorium forblir på bakken under den ukrainske delegasjonens reise, samtaler og retur, legger Zelenskyj til.

Helomvending

Utviklingen er et etterlengtet gjennombrudd, etter at ukrainske og russiske myndigheter lenge kranglet om hvor samtalene skulle holdes. Tidligere søndag hevdet Russland at de hadde en delegasjon ventende i den hviterussiske byen Gomel, og at det eneste som manglet var ukrainerne.

– Den russiske delegasjonen er klare for samtaler og venter nå på ukrainerne, sa Kremls talsperson Dmitry Peskov ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Det ville ikke Ukraina være med på. Hviterussland er nemlig en av Russlands nærmeste allierte, og satellittbilder viser hvordan store russiske styrker står samlet i Hviterussland, få steinkast fra den ukrainske grensen. Ukraina hevder også at russerne avfyrer raketter fra landet.

HVITERUSSLAND: Dette satellittbildet er tatt fredag, og viser store russiske styrker i Hviterussland, like ved grensen mot Ukraina. Foto: ©2022 Maxar Technologies

– Warszawa, Bratislava, Budapest, Istanbul, Baku, vi har foreslått dem alle for Russland og vi vil akseptere enhver by i et land som ikke har blitt brukt til å avfyre raketter, svarte president Volodymyr Zelenskyj på Russlands invitasjon tidligere søndag.

Ukrainas foreslåtte land – Polen, Slovakia, Ungarn, Tyrkia og Azerbaijan – har alle fordømt den russiske invasjonen.

– Bare da kan vi ha en ærlig samtale og avslutte denne krigen, la presidenten til.

Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podolyak stemplet Moskvas tilbud som «manipulasjon» og anklaget russerne for løgn. Han mener Russland bevisst saboterer muligheten for fredssamtaler ved å insistere på å holde dem her.

Telefonsamtale endret alt

Nå har Ukraina altså ombestemt seg, etter en telefonsamtale med Hviterusslands mangeårige president og Putin-lojalist Lukasjoneko. En forutsetning for samtalene er at Hviterussland stanser alle angrep mens forhandlingene foregår.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjonko har sittet ved makten siden 1994 og er en nær alliert av Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK/Reuters

Begge parter har sagt seg villig til å forhandle, særlig etter at Ukraina åpnet opp for å utelukke et potensielt Nato-medlemskap. Vladimir Putin har tidligere anklaget Ukraina for å forårsake unødvendig lidelse og forlenge krigen ved å nekte å møte dem i Hviterussland, og sier at ethvert dødsfall er Ukrainas ansvar så lenge de ikke vil møte til samtaler.