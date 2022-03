– Han var veldig voldsom og la meg i håndjern

– Han jobbet som politi, og jeg trengte hjelp i forbindelse med en tidligere kjæreste som trakasserte og plaget meg.

Kvinnen TV 2 har intervjuet, er én av seks fornærmede i den omfattende straffesaken mot en suspendert politimann fra Nordland.

Spesialenheten for politisaker mener at mannen i 30-årene har misbrukt sin tillit som politimann til å skaffe seg sex med henne og fire andre kvinner.

– Jeg hadde det veldig vanskelig i den perioden og hadde ingen andre enn tiltalte å snakke om dette med. Jeg var definitivt i en veldig sårbar situasjon som han utnyttet grovt, sier kvinnen.

Ville ha hjelp

Politimannen nekter straffskyld for alt han er anklaget for. Han er også tiltalt for to tilfeller av voldtekt.

Dette er den fornærmede kvinnens fortelling om hva som skjedde fra mai 2019 og frem til politimannen ble pågrepet i desember samme år.

I RETTEN: Den tiltalte politimannen forsvares av John Christian Elden og Heidi Reisvang. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

TV 2 er kjent med at den fornærmede kvinnens ekskjæreste – i ettertid av denne saken – på bakgrunn av trusler har vært ilagt et besøksforbud mot henne.

I forbindelse med den vanskelige situasjonen hun stod i med ekskjæresten våren 2019, hadde hun fått høre at politimannen var en man kunne snakke med for å få råd og hjelp.

På sin offentlige Facebook-profil hadde tiltalte også oppgitt at han jobbet for politiets nettpatrulje. Det gjorde han ikke.

– For meg var det en stor terskel å dra ned på politistasjonen, kontra det å kontakte politiet på melding. Jeg valgte den enkleste løsningen.

TRENGTE RÅD: Hun kontaktet politimannen fordi hun ønsket hjelp. Foto: Privat

Samme dag som hun tok kontakt fordi hun trengte råd, begynte politimannen å spørre henne om helt andre ting.

Meldingene ble nylig lagt frem som bevis under rettssaken i Helgeland tingrett.

– Han lurte på hva jeg gjorde, og samtalen utviklet seg raskt til å handle om helt andre ting, sier kvinnen.

Ble bedt om å slette spor

Hun sier også at politimannen ba henne om å slette meldinger mellom de to underveis.

Det tok heller ikke lang tid før politimannen ba henne om å laste ned en kryptert chattetjeneste som heter Signal.

SIGNAL: Disse meldingene er datert 9. mai 2019. Foto: Privat

Tjenesten muliggjør også at alle meldinger som sendes, slettes etter et visst tidsintervall.

– Hvis han selv mener at det han har gjort, ikke er galt, hvorfor var det da så viktig å skjule alt? Og hvorfor måtte alle spor og kommunikasjon slettes? spør hun.

Spesialenheten har lagt til grunn at politimannens misbruk av stillingen startet i mai 2019. Likevel er partene enige om at de har hatt noe kontakt forut for dette.

– Ifølge vår klient har de også hatt hverandre på sosiale medier, hvor de blant annet skal ha likt hverandres bilder, sier forsvarer Heidi Reisvang.

– Følte det var trygt

På den krypterte plattformen skal politimannen raskt ha begynt å skrive seksualisert innhold til kvinnen.

PÅ JOBB: Politimannen har hatt flere fremtredende roller i politiet Foto: arkivfoto/NRK

– På et tidspunkt ble det avtalt at vi skulle treffes for sex. Jeg følte det var trygt siden han var en politimann.

Første gang de to møttes hjemme hos politimannen, ble de sittende i flere timer og snakke om utfordringene kvinnen følte på i forbindelse med trakasseringen hun hadde opplevd.

Til å begynne med syntes hun at han virket både trygg og forståelsesfull. Likevel forteller hun at dette møtet skremte henne.

– Det hele endte i det jeg vil kalle for veldig røff sex. Han var veldig voldsom, og jeg ble lagt i håndjern som om jeg var arrestert for noe, sier hun og fortsetter:

– Jeg skjønte ikke så mye av det som skjedde og var derfor veldig redd og forvirret.

De fortsatte likevel å holde kontakten i etterkant av dette møtet.

– Ett møte ble til flere, og jeg følte vel ganske tidlig at han hadde et slags overtak på meg.

I retten er det også dokumentert at politimannen reiste hjem og hadde sex med henne i en lunsjpause på jobben. Han skal ha kjørt en sivil bil, men hatt på seg uniform.

OPPRETTET MELDING: Basert på det kvinnen fortalte opprettet tiltalte en sak i politiets systemer. Foto: Privat

Når det gjelder selve anklagen om misbruk av stilling har politimannen en helt annen versjon enn kvinnen.

– Han forklarer seg om en helt frivillig og gjensidig seksuell relasjon der partene etter hvert ble glade i hverandre, sier advokat Heidi Reisvang.

– Først bygger han deg opp

Han har i retten erkjent en rekke av de faktiske forholdene i saken. Partene er blant annet enige om at politimannen kontaktet kvinnens tidligere kjæreste og ba han om å la henne være i fred.

I RETTEN: Den fornærmede kvinnen har fulgt hele rettssaken mot politimannen. Foto: Privat

– Han sa alltid at han forstod og at han skulle hjelpe og beskytte meg. Jeg ble på et tidspunkt glad i han fordi han hjalp meg, noe ingen andre gjorde.

Flere av de fornærmede kvinnene har i retten beskrevet politimannen som svært manipulerende og god til å snakke for seg.

– Først bygger han deg opp med komplimenter og trygghet, og når han ikke får det som han vil, river han deg ned med å si stygge ting og true deg til han får det han vil ha.

Hun sier han ble sint hvis hun ikke gjorde som han ville. Det kunne gjerne dreie seg om seksuelle handlinger mannen ønsket å utføre.

– Han var en som ikke tok et nei for et nei.

– Kom med trusler

– Etter hvert begynte han å komme med trusler mot meg. Hvis jeg ikke kom til han og gjorde som jeg sa, skulle han spre noen intime bilder av meg som han hadde.

Da politimannen satt varetektsfengslet, beslagla Spesialenheten mannens datamaskin. På denne fant de intime bilder av flere av de fornærmede kvinnene i saken.

– Jeg ønsket naturligvis ikke at han skulle spre bildene, så jeg følte at jeg ikke hadde noe annet valg enn å reise hjem til ham.

I retten ble det lagt frem meldinger der tiltalte skriver at hun er feig fordi hun ikke ønsket å gjennomføre konkrete seksuelle handlinger han hadde foreslått.

– Han sa også flere ganger at jeg skyldte ham å komme hjem til han og la meg bli brukt og voldtatt, fordi han hadde hjulpet meg med eksen.

Hun har også sikret disse meldingene fra tiltalte, som hun samtykker i at TV 2 gjengir:

SNAPCHAT: I samtalen lenkes det til pornografiske videoer som viser handlinger tiltalte skal ha ønsket å gjennomføre med den fornærmede kvinnen. Foto: Privat

Disse Snapchat-meldingene er også lagt frem for retten. Lenkene i midten av samtaleloggen fører til porno som ikke har noe med den fornærmede kvinnen å gjøre.

Politimannen har opp mot flere av tiltalepostene blitt bedt om å kommentere lignende meldinger til andre av de fornærmede kvinnene.

Han sier at bruk av ordet «voldtekt» bare var del av en seksuell lek, og at det aldri var snakk om å gjennomføre dette.

– Han voldtok meg

Da Spesialenheten i 2020 etterforsket politimannen, var han lenge siktet for å ha voldtatt kvinnen.

– Den siste gangen jeg var hos ham, voldtok han meg. Jeg hadde aldri opplevd han så ekstrem før og forstod ikke hva som hadde skjedd med ham.

Voldtektssiktelsen ble imidlertid henlagt av Spesialenheten fordi bevisene ikke var gode nok.

– Det betyr ikke at det ikke skjedde, sier kvinnen.

Politimannen erkjenner at de to hadde sex denne dagen, men nekter for at det var en voldtekt.

Hendelsen skjedde i november 2019. I desember samme år ble politimannen pågrepet, siktet for et annet overgrep.

– Han overfalt meg da vi kom inn i gangen hjemme hos ham. Han tok håndjern på den ene hånden min og brukte en reim rundt halsen på meg.

Politimannen ble aldri tiltalt for å ha voldtatt kvinnen. Under rettssaken ble hun likevel bedt om å forklare seg detaljert om hendelsen.

– Det hele endte i et basketak i gangen. Jeg lå på gulvet med han sittende over meg, sier hun til TV 2.

Advokat John Christian Elden, som forsvarer politimannen, er forelagt hele denne artikkelen før publisering.

– I likhet med Spesialenheten legger vår klient til grunn at det har vært frivillig sex mellom de to partene. Hennes anklager om ufrivillig sex uten samtykke er henlagt etter grundig etterforskning, og blir ikke sterkere av at de gjentas på TV 2, skriver Elden i en e-post.

– Han skal bare svare for det han er tiltalt for, og der har han nektet straffeskyld for å ha misbrukt sin stilling til å få frivillig sex.

– Kom meg ikke unna

Til slutt ga hun opp å kjempe imot, forteller hun.

– Jeg sa «Okey, greit. Hvis du slipper meg løs fra håndjernene, får du gjøre det du vil». Jeg hadde gitt opp og innså at jeg ikke kom meg unna. Det endte med at han fullførte et smertefullt vaginalt og analt samleie med meg.

Siden Spesialenheten innledet etterforskning mot politimannen, har han vært siktet for totalt åtte voldtekter. Kun to av dem ble en del av tiltalen mot ham.

PREGET: I over to har hun hatt saken hengende over seg. Foto: Privat

– Jeg forstår hvorfor mange voldtektsofre kvier seg for å anmelde. Man er redd for ikke å bli trodd, og man er redd for alt styret det medfører å anmelde noen. Sist men ikke minst er man kanskje redd for at saken skal bli henlagt.

Til TV 2 forteller hun at hele denne saken har ført til at hun i dag, mer enn to år senere, sliter med angst, panikkangst, mareritt og redsel for å møte på tiltalte.

– Jeg har egentlig alltid vært en ressurssterk person med god fysisk og psykisk helse.

Kvinnens psykolog er et av de nesten 50 vitnene som har forklart seg for retten. Psykologen bekreftet at hun sliter med angst i ettertid.

Tror han blir dømt

Fornærmede har selv vært i retten og fulgt med på den seks uker lange rettssaken mot politimannen. Hun mener han har løyet og forklart seg usant.

– Han viser ingen tegn til anger og fornekter det han har gjort. Hans versjon overfor meg er at alt har vært frivillig. Han har prøvd å få det til å høres ut som at vi har truffet hverandre og hatt frivillig sex lenge før jeg kontaktet ham for å få hjelp.

Spesialenheten har ikke klart å finne elektroniske bevis som underbygger mannens forklaring om at de to hadde hatt kontakt før hun kontaktet ham i forbindelse med ekskjæresten, på våren i 2019.

– Det han sier, er ren løgn for å slippe unna, sier hun.

Spesialenheten har lagt ned påstand om ni års fengsel for politimannen. Dommen er ventet i slutten av april.

– Jeg føler meg ganske trygg på at han blir dømt. Jeg klarer ikke å forestille meg at han skal tilbake i jobben som politi. Da er i så fall min tillit til politi og rettsvesen borte for alltid, sier kvinnen.

Tingrettens dom er ventet å komme den 29. april.