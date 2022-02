Marcelo Bielsa fikk sparken i Leeds: – Han har vært en gave til Premier League

Se hva spillerne sa om Bielsas spillestil øverst!

Det var på Twitter Leeds United bekreftet sparkingen av den fargerrike manageren Marcelo Bielsa søndag.

TV 2s Premier League-ekspert er ikke sjokkert, men litt overrasket over nyheten.

TRIST: Kommentator og fotball-ekspert Simen Stamsø Møller i TV 2 synes det er trist at Bielsa fikk sparken i Leeds.. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Det er veldig få personligheter som har hatt så mye å si for en klubb de siste årene, og for en så hardt prøvet fanskare, som Bielsa. Det der er jo en kjærlighet som kommer til å vare evig, slår Møller fast overfor TV 2.

– Derfor tror jeg mange nå er triste. Men ser du bort fra kjærlighet, og det romantiske, så har pilen resultatmessig pekt en vei den siste tiden. Selv om Leeds har hatt et par viktige spillere ute. Så jeg kan forstå avgjørelsen, selv om det er trist at slike ting oppstår. Bielsa har jo vært en gave til Premier League, men i det siste har underholdningen gått på Leeds' bekostning såpass mye at et bytte nå er logisk, utdyper han.

Premier League-eksperten er spent på hvilken trener som kommer inn for å erstatte den argentineren som blir omtalt som «fotballprofessoren».

– Bielsa har jo hatt en kontrakt som strekker seg fra sesong til sesong, så sånn sett blir ikke sparkingen den dyreste affæren for Leeds. Nå hadde han bare noen måneder igjen av kontrakten, så det vil ikke koste Leeds dyrt. Samtidig er det jo en stall som er skapt på hans premisser. Så jeg ser ikke for meg det kommer inn en «old school» engelsk knokkeltrener, jeg tror de velger en moderne trener, påpeker han.

Leeds har kun tatt ett poeng på sine seks siste kamper og sluppet inn 21 mål. Dermed har klubben for alvor havnet i nedrykksstriden. Ifølge Sky Sports opplyser Leeds at de vil offentliggjøre ansettelsen av en ny manager på mandag.

Leeds-sjefen: – Min tøffeste avgjørelse noensinne

Til klubbens hjemmeside sier Leeds' styreleder Andrea Radrizzani at avgjørelsen om å gi den populære manageren sparken er den tøffeste han noensinne har hatt i løpet av sin tid på Elland Road.

– Dette har vært den tøffeste beslutningen jeg har gjort i løpet av mine år i Leeds, ikke minst med tanke på den suksessen Marcelo har bragt til klubben vår, uttaler Radrizzani.

– Med Marcelo som vår manager har vi hatt tre utrolige sesonger, og de gode tidene har vendt tilbake til Elland Road. Han endret kulturen til klubben og ga oss alle en skikkelig vinnermentalitet. Øyeblikkene han skapte, spesielt i sesongen 2019/2020 da vi rykket opp til Premier League, vil være et minne både klubben og fansen vil huske i lang tid, fortsetter styrelederen.

Radrizzani beklager at klubben måtte gå til det skrittet å sparke manageren.

– Jeg må reagere etter det som er de beste interessene for klubben, og vi tror en endring er nødvendig for å sikre vår Premier League-status. Den siste tids resultater har ikke vært i tråd med det vi forventet. Vi befinner oss i en prekær posisjon på tabellen, og jeg mener det nå er det riktige tidspunktet for å hente inn en ny manager, som kan gjøre en forskjell på et avgjørende tidspunkt av sesongen, konstaterer Leeds-sjefen.

– Den beste tiden i min karriere her

Leeds fotballdirektør Victor Orta roser Bielsas inntreden i Leeds.

– Han har hatt en enorm påvirkning på klubben vår, på et nivå jeg ikke har vært vitne til tidligere, slår han fast.

– Derfor er det skuffende å se at det skulle ende på denne måten, ikke minst med tanke på alle de spesielle øyeblikkene han har fått oss til å nyte de siste årene. Det har vært noen av de beste tidene i min karriere her, men vi kan ikke komme unna de siste tids resultater. Jeg vil takke Marcelo for hans vilje og forpliktelse overfor klubben, og ønsker ham all mulig suksess i årene som kommer, mener fotballdirektøren.

0-4-tapet mot Tottenham ble Bielsas siste kamp som Leeds-sjef.

Den argentinske manageren ble ansatt av Leeds i 2018, og tok den tradisjonsrike klubben tilbake til Premier League for første gang på 16 år. Forrige sesong ledet den karismatiske manageren laget til en niendeplass i Englands øverste divisjon.

Bielsas kontrakt med Leeds gikk ut ved sesongslutt, og etter tapet mot Liverpool tidligere denne sesongen innrømmet 66-åringen at han fryktet at de hvitkledde ville slite med å overleve i Premier League dersom resultatene ikke kom til å snu.

Leeds opplyser at de planlegger en hyllest av Bielsa ved en senere anledning for å hedre argentineren for sin innsats for klubben.