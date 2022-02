Her reiser norske soldater for å bistå Nato i Litauen

Søndag formiddag reiser ytterligere 44 soldater fra Telemark bataljonen til Nato-landet Litauen.

De reiser som en direkte konsekvens av Russlands invasjon av Ukraina.

– Det er situasjonen mellom Russland og Ukraina som gjør at Nato-medlemsland på østflanken har bedt om ytterligere forsterkninger, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

BEREDSKAP: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen ser ikke for seg at Russland vil angripe Natoland i nærmeste fremtid, likevel påpeker han viktigheten av samhold. Foto: Lars Nyland/TV 2

– De føler en utrygghet, og det er en viktig del av det Natoalliansen gjør: Vise samhold, stå i lag. Det er i felleskap vi er sterk. Norge er en viktig del av den kontingenten som er i Litauen, sier han.

44 soldater

Videre understreker Enoksen at det er liten sannsynlighet for at krigen i Ukraina skal spre seg videre. Likevel er det viktig å være til stede og forberedt.

Og nå står to transportfly, fra delvis norske Strategic Airlift Capability (SAC), klar for å frakte en mekanisert infanteritropp bestående av 44 soldater og fire CV-90 kampvogner til Kaunas i Litauen.

AVREISE: Et ukrainskprodusert Antonov og en C17 Globemaster, fra delvis norske Srategic Airlift Capability (SAC), skal frakte de norske soldatene. Foto: Lars Nyland/TV 2

Over 200 soldater i Litauen

I januar ble 150 soldater utplassert i landet som følge av at konflikten mellom Russland og Ukraina tilspisset seg. Med det nye bidraget stiller Norge med mer enn 200 soldater i Litauen – alle tilhører Telemark bataljonen fra Brigade Nord.

Torsdag invaderte Russland Ukraina. Russlands innrykk møter internasjonal fordømmelse, og statsminister Jonas Gahr Støre kaller angrepet for et «overgrep».

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen har tidligere sagt at Norge er beredt til å bidra med flere styrker dersom Nato ber om det. Han regner med at det vil komme slike forespørsler fremover.