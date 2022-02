Derfor er Swift et viktig økonomisk våpen mot Russland

Swift er det internasjonale pengeoverføringssystemet som de aller fleste banker i verden er del av. Det muliggjør handel og problemfri overføring over landegrensene – altså overføring av penger mellom banker i ulike land.

Swift eies av flere tusen organisasjoner som også er brukere av systemet. Det ble opprettet på 70-tallet, og har hovedkontor i Sveits.

38 millioner daglige meldinger

Swift står for «Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication». I praksis er det er et sikkert meldingssystem, som gjør det trygt å overføre pengebeløp over landegrenser.

I 2020 ble det sendt 38 millioner såkalte «fin-meldinger» via Swift hver dag, ifølge Reuters. Årlig blir det overført trillioner av dollar gjennom systemet.

Systemet gjør det mulig å stole på instruksjoner og oppdrag, uten tidkrevende dokumentasjon, og er den eneste effektive måten man kan drive internasjonal handel.

Vil isolere Russland fra den globale økonomien

De nye sanksjonene, som er koordinert mellom EU, USA, Storbritannia og flere andre land, er en del av planen om å isolere president Vladimir Putin og Russland fra verdensøkonomien.

– Disse tiltakene vil gjøre betydelig skade på president Vladimir Putins evne til å finansiere sin krig. De vil undergrave økonomien. Putin har satt seg som mål å knuse Ukraina, men samtidig ødelegger han sitt eget lands framtid, slo von der Leyen fast.

Langstidseffekten er det fremdeles ingen som kan være sikre på. Målet er å ramme president Putin og kretsen rundt ham, derfor har myndighetene i de samme landene også bestemt seg for å fryse de private midlene til Putin, utenriksminister Sergei Lavrov, og flere søkkrike oligarker.

Spent på mandag

Det er lite som er kjent rundt hva Putin egentlig eier av verdier, men det har i mange år versert rykter om at han er god for over 100 milliarder dollar. Verdiene forvaltes gjennom skallselskaper, og oligarker i hans innerste krets, samt familiemedlemmer, hjelper til med å skjule de egentlige eierstrukturene.

Sentralbanken i Russland hever styringsrenten til 20 prosent. Etter at børsene åpnet mandag har rubelen stupt, og sanksjonene mot Russland begynner å vise seg økonomisk. Tidligere i februar ble styringsrenten i Russland også justert opp, den gang til 9,5 prosent.

Dette var før det var besluttet å kaste Russland ut av Swift-systemet. Markedene venter nå spent på hva som vil skje når børsene åpner mandag morgen.

Den russiske sentralbanken prøver å berolige markedene internt før første dag etter nyheten om utestengelse. «Sentralbanken har de nødvendige ressursene og verktøyene til å opprettholde finansiell stabilitet», skriver de i en pressemelding søndag.

– Disse tiltakene vil ramme Russland veldig hardt. Det vil ødelegge Putins mulighet til å bygge Russland opp som en enda sterkere militærmakt, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV 2.

Til Dagens Næringsliv søndag sa BI-professor i samfunnsøkonomi, Hilde Christiane Bjørnland, at hun venter at sanksjonene vil kraftige utslag i russisk økonomi innen kort tid.

BI-PROFESSOR: Hilde Christiane Bjørnland. Foto: BI

– De negative konsekvensene av sanksjonene vil være effektive allerede fra mandag, sier Bjørnland til TV 2.

Hun er ikke i tvil om at det vil skje store endringer i det russiske markedet denne uken.

– Det er vanskelig å si hva som skjer umiddelbart når markedet åpner, men det er klart at sanksjonene er en veldig negativ nyhet med potensielt store og lammende effekter på russisk økonomi. Markedet vil reagere negativt. Og det samme vil valutakursen, som vi kan vente at vil svekke seg kraftig.

Videre påpeker Bjørnland at verdenssamfunnet fortsatt har virkemidler som kan lamme den russiske økonomien enda hardere.

– Det er mulig å pålegge flere sanksjoner. Flere banker kan rammes, og så kan man også tenke seg at det innføres restriksjoner på salg av råvarer som olje og gass. Det er ikke gjort til nå.

– Historisk

En av USAs fremste ekspert på sanksjoner, Daniel Tannebaum har jobbet med lignende problematikk i over 20 år. Han kaller sanksjonene mot Russland historiske.

– Det har aldri blitt innført sanksjoner mot en så stor økonomi som har vært så vevd sammen med verdensøkonomien, sier han til TV 2.

Han er imidlertid ikke sikker på at sanksjonene vil endre Putins oppførsel. Han tror også det blir vanskelig å gå etter Putins skjulte formue.

– Spørsmålet er hvor mye den russiske økonomien kan tåle, sier Tannebaum.

Han mener det ville vært enda mer effektivt å sanksjonere de største russiske bankene enn Swift.

– Sanksjonerer man hele banken stanser man alle overføringer til den banken. «Avswiftifiserer» man Russland, kan man fremdeles handle med bankene gjennom andre kanaler, sier Tannebaum, til TV 2.