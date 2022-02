Kamper pågår i Ukrainas nest største by Kharkiv

Tidlig søndag morgen har russiske styrker entret den ukrainske millionbyen Kharkiv. Det bekrefter lokale myndigheter i en oppdatering på Facebook. Ifølge guvernør Oleh Synyehubov har russiske styrker tatt seg inn i byen, og en rekke bilder i sosiale medier skal vise russernes inntog.

Russians have entered Kharkiv. Street battles audible pic.twitter.com/JX1eZfCe9h — Roland Oliphant (@RolandOliphant) February 27, 2022

– Det har vært et gjennombrudd fra lettere kjøretøy, deriblant i sentrum av Kharkiv. ... De ukrainske styrkene tilintetgjør fienden, opplyser Synyehubov ifølge AFP.

Han ber folk søke tilflukt og holde seg unna gatene.

Skuddveksling og eksplosjoner

Lette russiske militære kjøretøy nærmer seg sentrum. En journalist fra nyhetsbyrået AFP rapporterer om skudd fra maskingevær og eksplosjoner i gatene, som nå skal være preget av flere kamper.

Bilder i sosiale medier viser også det som skal være utbrente og forlatte russiske kjøretøy.

Utbrente og forlatte militærkjøretøy utenfor Kharkiv. Foto: VYACHESLAV MADIYEVSKYY/AFP

Khrakiv er Ukrainas nest største by, med over 2,8 millioner innbyggere. Millionbyen ligger nord-øst i Ukraina, bare 20 kilometer fra den russiske grensen. I flere dager har byen vært utsatt for kamper og rakettangrep, men det ukrainske forsvaret har foreløpig holdt stand. Nå som russerne har entret sentrum av byen med militære kjøretøy, når konflikten i Kharkiv et nytt nivå.

Natt til søndag opplyste Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at russiske styrker hadde sprengt en gassledning i Kharkiv, og folk ble bedt om å holde seg innendørs av frykt for farlige stoffer i luften.

– Ødelegger sivil infrastruktur

Den ukrainske regjeringen hevder å ha kontroll over hovedstaden Kyiv i det den russiske invasjonen pågår for fjerde dag søndag.

Det hevder generalstaben til Ukrainas væpnede styrker i en uttalelse som ble offentliggjort klokken 06.00, ifølge The New York Times.

– De russiske okkupantene bruker aktivt sabotasje- og rekognoseringsgrupper, som ødelegger sivil infrastruktur og dreper sivile i store byer, heter det i uttalelsen.

Ukrainerne har gjentatte ganger anklaget russerne for brudd på humanitær lov; ukrainske myndigheter hevder at det russiske angrepet på et oljelager i Vasilkov, utenfor byen Kiev, og ødeleggelsen av gassrørledningen i Kharkiv er direkte angrep på sivil infrastruktur.

