– Trues av en økologisk katastrofe

Missiler, artilleri-ild og luftangrep har preget natten. Et livsfarlig drama utspiller seg sør for Kiyv ved byen Vasylkiv der olje- og drivstofflagre har tatt fyr.

Flyalarmen gikk i Kyiv da mørket falt på kvelden før invasjonens tredje natt.



Tidligere på dagen hadde myndighetene gått ut med en melding om at portforbudet i byen ville skjerpes: alle som befinner seg utendørs under portforbudet vil bli regnet som fiender, advarte de. Portforbudet trådte i kraft i går klokken fem, og varer til mandag morgen klokken åtte.

Lokale nyhetskilder advarte mot luftangrep, og oppfordret folk til å gå i tilfluktsrom.

TILFLUKT: Et kjærestepar har tatt med hundene sine ned i et garasjeanlegg gjort om til et bomberom. Siden den russiske invasjonen startet har den ukrainske befolkningen vært under stadig rakett- og granatangrep. Foto: Vadim Ghirda / AP photo

Eksplosjoner og giftig vind

CNN rapporterte at man kunne se to store eksplosjoner sør for Kyiv kort tid etter midnatt. Det glimtet i rødoransj på nattehimmelen. De to eksplosjonene kom fra en flybase ved byen Vasylkiv.

Det skal ha vært harde kamper ved anlegget hele natten. Et oljeraffineri sto i brann etter rakettangrepet. Ifølge lokale medier ble anlegget truffet av raketter. Det skal ha pågått harde kamper mellom russiske styrker og ukrainske styrker i området.

Borgermesteren i Vasylkiv, Natalia Balasynovych, ut på facebook med beskjed til befolkningen i to omganger: Først en fortvilet melding om brann i det ene bensinlageret. «Fienden vil ødelegge alt, men han vil ikke klare det. Dere har sett i dag at vi ble beskutt med missiler, og flyplassen vår også. Men vi har den. Den er under Ukrainsk kontroll.»

Så kom den andre meldingen:

«Oljedepotet er sprengt - det er behov for å evakuere befolkningen i all hast»

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.



Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

I Kyiv ba myndighetene innbyggerne om å lukke og forsegle vinduene. Vinden kan ta med seg røyk og giftstoffer, selv 30 kilometer unna.

Kampene fortsetter - slukking umulig

I morgentimene søndag kan man se den enorme brannen helt fra Kyiv.

– Nye rakettangrep mot oljedepotet fant nettopp sted, sier Kuleba Oleksij, som er leder for de lokale myndighetene.

– Kampene stanser ikke, så man får ikke begynt på slukkingen. Tanken har blitt truffet direkte. Vi trues av en mulig økologisk katastrofe.

De skal ha klart å stenge av gassen, men byen og flyplassen er hele tiden utsatt for tung artilleriild.

Gassrørledning og atomavfallsanlegg i skuddlinjen

I byen Kharov skal en gassrørledning ha blitt truffet av missiler.

Utenfor Kyiv ble et atomavfallsanlegg truffet av missiler. Det medførte at målesystemet for stråling ble ødelagt, og at manuelle målinger først vil bli utført når skytingen stopper opp. Dette rapporterte det ukrainske strålevernet på Facebook, mens Ukrainske myndigheter nå skal ha uttalt at missilene ikke traff selve anlegget, men et gjerde utenfor bygningen.

Informasjonen om treffet i gjerdet og det ødelagte målesystemet ser ikke ut til å henge helt godt sammen, men i likhet med mye annen informasjon som kommer ut av skarpe situasjoner, må man nok avvente en tydeligere avklaring.

Nattens skadeomfang og tap av menneskeliv etter at missiler har truffet gass- og oljeanlegg, er fortsatt ukjent.

Angrep på sivile

Et sykehus for kreftsyke barn skal være truffet i Kyiv, der en seks år gammel gutt skal være drept. Dette skjedde lørdag kveld. I Khariv ble en boligblokk truffet av artilleriild. Det er kjent at én kvinne omkom. Åtti personer ble reddet.

Hvor mange sivile liv som har gått tapt natt til søndag er foreløpig ikke kjent, men FN bekreftet fredag at det er minst 240 sivile ofre, blant dem er minst 64 drept. Tallene inkluderer opptelling fram til sent lørdag kveld og er basert på strenge bekreftelsesprosedyrer, opplyser FNs nødhjelpskontor OCHA.

TILFLUKT: En kvinne har gjort stoler om til en provisorisk seng. Flere sivile oppholder seg i garasjeanlegg i flukt fra bomber og raketter. Foto: Vadim Ghirda / AP photo

De reelle tallene antas å være betydelig høyere, ettersom mange meldinger om ofre ennå ikke er bekreftet, påpeker OCHA.

Amnesty International gikk lørdag ut på twitter og fordømte angrepene på sivile.

Russerne møtte motstand

«Russerne gjør ikke den fremgangen de hadde planlagt. De har utfordringer med logistikken og møter kraftig motstand fra ukrainerne», melder det Britiske forsvarsdepartementet i en etterretningsoppdatering. Russiske styrker «lider også større tap enn ventet, og et antall russiske tropper har blitt tatt til fange av ukrainske styrker» skriver de i meldingen.

Departementet legger til at russiske myndigheter hindrer egne borgere adgang til en rekke sosiale medieplatformer, antagelig i et forsøk på skjule detaljer angående situasjonen i Ukraina for innbygerne.

Samtidig som Ukraina yter mer motstand enn russerne antok, strømmer støtteerklæringer inn fra alle hold.