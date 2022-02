EU-kommisjonen foreslår tiltak: – Vil lamme Putin og hans mulighet for å drive krig

EU-kommisjonen skriver i en uttalelse lørdag kveld at de ønsker å kople flere russiske banker av SWIFT-systemet.

De har flere tiltak de ønsker å iverksette. Disse ble fremlagt av EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, lørdag kveld.

– Jeg vil nå foreslå til EUs ledere de følgende tiltakene; at enkelte russiske banker blir utestengt fra SWIFT. Vi vil i tillegg stoppe Putin fra å bruke krigskontoen sin. Til slutt vil vi stoppe russiske oligarker fra å bruke sine finansielle midler i våre markeder, sier von der Leyen under en pressebrief.

Koples av bank-nettet

Forslaget om å innføre sanksjoner vil bli fremlagt EU-lederne i løpet av de nærmeste dagene.

Dersom dette blir vedtatt, vil det i praksis bety at de blir koplet av det finansielle nettet i verden, og dette vil sterkt hindre deres muligheter til å operere globalt.

SWIFT er et internasjonalt bankeid nettverk for overføring av økonomiske midler til og fra banker i forskjellige land.

– Å kutte banker fra dette systemet vil stoppe de fra å kunne drive mesteparten av deres finansielle transaksjoner på verdensbasis og effektivt blokkere russisk eksport og import Vi fordømmer invasjonen, og vil holde Russland ansvarlig. Vi skal gjøre det som trengs for å sørge for at krigen vil være et strategisk feiltinn av Putin, sier von der Leyen.

– EU og partnerne jobber nå med hvordan å lamme Putin og hans krigsmaskin. Alle disse tiltakene vi foreslår vil vesentlig lamme Putins økonomi og hans mulighet til å drive krig, sier hun.

Vil ødelegge for hjelpere

De tydeliggjør også at de vil gjøre alt i sin makt for å ødelegge for de som eventuelt skulle hjelpe Russland.

EU-kommisjonen ønsker også særlig å gå løs på ordningen de har i Russland, der rike kan kjøpe seg statsborgerskap i andre europeiske land.

– Dette gjør at de får tilgang til våre økonomiske systemer, og det ønsker vi å stoppe. Putin har som mål å ødelegge Ukraina, men han ødelegger samtidig fremtiden for hans eget land, sier EU-kommisjonens leder.

Det er landene Frankrike, Tyskland, Italia, Storbritannia, Canada og USA som har signert uttalelsen med forslagene.