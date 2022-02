Abramovitsj gir fra seg ansvaret for Chelsea

Lørdag kveld har fotballklubben Chelsea kommet med en uttalelse fra sin russiske eier, Roman Abramovitsj. Der gir han ansvaret for klubben over til klubbens interne veldedighetsstiftelse, The Chelsea Foundation.

– I løpet av mitt nesten 20 år lange eierskap av Chelsea FC, har jeg alltid sett på min rolle som forvalter av klubben, hvis jobb er å sikre at vi er så vellykkede som vi kan være i dag, samt bygge for fremtiden, samtidig som vi spiller en positiv rolle i våre lokalsamfunn, skriver Abramovitsj i uttalelsen.

Han skriver videre at han alltid tatt beslutninger med klubbens beste for øye.

– Jeg er fortsatt forpliktet til disse verdiene. Det er derfor jeg i dag gir tillitsmenn for Chelseas veldedige stiftelse forvaltningen og omsorgen for Chelsea FC. Jeg tror at de for øyeblikket er i den beste posisjonen til å ivareta interessene til klubben, spillerne, ansatte og fansen, skriver klubbeieren.

Den russiske oljemilliardæren har eid den engelske storklubben siden 2003. Med hans penger har klubben oppnådd stor sportslig suksess. Selv om Abramovitsj nå gir fra seg forvaltningen av klubben, er det foreløpig uklart hva det vil bety for hans videre eierskap av klubben.

Avgjørelsen kommer etter at Abramovitsj har vært under politisk press i Storbritannia etter den russiske invasjonen av Ukraina. For få dager siden mente Labour-politiker Chris Bryant at den britiske regjeringen burde fjerne Abramovitsjs britiske eierskap.

Storbritannia har innført sanksjoner mot russiske banker og enkeltpersoner, uten at Abramovitsj var en av disse.

Torsdag uttalte likevel Chelseas trener, Thomas Tuchel, ifølge The Guardian at hans spillere følte usikkerhet knyttet til russerens eierskap av klubben. Treneren ga uttrykk for at han fryktet klubben ville bli rammet dersom den britiske regjeringen vill innføre sanksjoner mot Abramovitsj.



Saken oppdateres!