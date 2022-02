Det russiske skiskytterlandslaget trekker seg fra resten av sesongen

Det russiske skiskytterforbundet vil ikke la sine utøvere delta i konkurranser resten av inneværende sesong. Det skriver det russiske skiskytterforbundet i en uttalelse til det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Avgjørelsen kommer etter at IBU bestemte at russiske utøvere skulle konkurrere under nøytralt flagg, som en reaksjon på den russiske invasjonen av Ukraina.

– Vi er rasende over disse ulovlige handlingene til IBU. IBUs avgjørelse bryter direkte med de grunnleggende olympiske prinsippene. Dette er direkte diskriminering av vårt land og russiske idrettsutøvere, som er uforenlig med å tilhøre den olympiske bevegelsen, skriver det russiske forbundet, som sier de anser IBUs avgjørelse som ulovlig, urimelig og kategorisk uakseptabelt.

De varsler også et oppgjør i idrettens voldgiftsrett (CAS).

Norges Skiskytterforbund avgjorde tidligere lørdag at de ønsket å utestenge russiske og hviterussiske utøvere

Verdenscupfinalen i skiskyting går i Holmenkollen 17.-20. mars.

