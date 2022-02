Mener svært mange er døde: – Tror tapstallene er grusomme

Oberstløytnant og hovedlærer for strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, mener svært mange mennesker har omkommet i kampene i Ukraina.

Foreløpig er det kun Ukraina som har gått ut med tall på døde. De hevder at kun et par hundre ukrainere er døde, mens flere tusen russere har falt.

– Det vil ta tid å få reelle tall, fordi det i en kampsituasjon er krevende å registrere døde. I kamp er man opptatt med å overleve, sier han.

Han mener de tallene vi foreløpig har fått fra Ukraina, ikke er fullstendige.

– Jeg kan si med høy grad av sikkerhet, at med så store kamper, så store områder, og inne i byer, så mye missilskyting og flyangrep, og når jeg vet hvordan Russland opererer med mye tungt artilleri, så er det åpenbart mye større tall enn det som har vært meldt. Det går med mye folk nå. Tapstallene er store, jeg tror de er grusomme, og jeg tror vi kommer til å våkne opp en dag til noen tall som er forferdelige, sier han.

Tror Putin feilberegnet

Hågen Karlsen fortalte lørdag kveld på TV 2 Nyhetskanalen at han tror Putin har feilberegnet den ukrainske motstanden.

– Jeg tror Putin og russerne fullstendig har feilberegnet hvor lett dette skulle gå. Ukrainerne, fra presidenten i toppen til vanlige folk i gatene, viser en kampvilje det står respekt av, sier han.

ØDELEGGELSER: Slik så denne bolgblokken i Kyiv ut etter nattens angrep fra russerne. Foto: DANIEL LEAL / AFP / NTB

Den ukrainske presidenten har tidligere uttalt at han akter å bli i Kyiv, og oppforder alle med mulighet til å kjempe. Fredag oppfordret han også alle med kamperfaring i Europa til å komme til for å bidra.

– Det er nå åpenbart at russerne ønsker å ta Kyiv, de setter inn store styrker her, og det er alltid strategisk viktig å ta hovedstanden. Samtidig rykker de fram også i sør, og får kontroll på byer der, sier Hågen Karlsen.

– Viktig motstand

Svein Holtsmark, professor ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Forsvarets høgskole, mener den motstanden ukrainerne nå gjør er svært viktig.

– De gjør etter alt å dømme svært effektiv motstand, for hvis ikke ville Russland ha tatt kontroll over Kyiv innen nå. Jeg tror Putin ville ha forventet å ha kontroll innen nå, sier Holtsmark til TV 2.

Han mener Putin lever i et ekkokammer, der folkene rundt ham i mange år bare har fortalt ham de tingene de har tenkt at han har ønsket å høre.

– Vi må legge til grunn at hans realitersorientering er ganske svak, og det at Ukraina klarer å mostå dette presset fra en fullstendig overlegen militærmakt gjør at landet vinner selvrespekt, sier han.

Holtsmark mener dette vil gi ukrainerne motstandsvilje på lang sikt, også dersom Kyiv skulle bli tatt av russerne.

– Putin har gjort det klart at han vil bruke absolutt alle nødvendige midler for å nå sine mål. Og hans mål er helt klart full kontroll over Ukraina. Selv om han får territoriell kontroll over Ukraina, så vil nok ikke den væpnede motstanden ta slutt, sier han.

Vanskelig å ta inn

Oberstløytnant Hågen Karlsen tror de fleste av her hjemme har problemer med å ta innover seg det som nå skjer.

– Jeg har ikke tatt det innover meg enda jeg heller, ingen av oss har gjort det. Jeg tror krigens gru vil gå opp for oss når vi ser hva dette innebærer i tapstall, fysiske ødelggelser og så videre, sier han.

Han er overbevist om at situasjonen vil bli langt verre før den blir bedre.

– Vi har bare sett begynnelsen så langt. Det er åpenbart Putins ambisjon å ta kontroll over store deler av, om ikke hele, Ukraina, sier han.