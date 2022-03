Slik er Ukrainas president: – Som en folkets tjener

Ukrainas president har skiftet fra dress til militærgrønne antrekk.

Han har de siste dagene oppfordret sitt folk til å kjempe, og oppfordret hele Europa til å komme til Ukraina for å bidra.

– Fienden har utpekt meg som sitt fremste mål. Jeg blir i Kyiv. Familien min er i Ukraina, sa han torsdag kveld.

Og siden har han blitt i Kyiv, til tross for at store russiske styrker er sendt til området.

Zelenskyj har blitt hedret på sosiale medier siden invasjonen brøt ut, og i kommentarfeltene under det han publiserer kommer det tydelig fram at mange liker det han gjør.

– Han har vokst i mine øyne. Jeg likte han ikke noe særlig før krigen begynte, men jeg må hedre hans samarbeidsevner. Måten han har håndtert denne krisesituasjonen, og den følelsen av fellesskap han får fram, er inspirerende, sier Rita Zenchuk, en offentlig ansatt i 20-årene som bor vest i Ukraina.

Det er mange kommentarer som Zenchuks.

Fra humor til alvor

Zelenskyj er gift med Jelena Zelenskaja, som han gikk på skole med, og de har to barn, en sønn på ni år og en datter på 18 år.

Bakgrunnen hans er jødisk, og hans bestefar sloss for Den røde Armé under hele 2. verdenskrig. Oldefaren og flere andre slektninger ble drept i konsentrasjonsleire.

Zelenskyj har russisk som morsmål, og vokste opp i sørøstlige Ukraina.

Zelenskyj utdannet seg til jurist i Kyiv, men jobbet aldri som dette. Etter endt utdanning valgte han å bli komiker, og han spilte i TV-serien Folkets tjener i perioden 2015 til 2019.

PÅ SCENEN: Under valgkampen i 2019 tilbrakte han mye tid på scenen. Her under et humorshow i mars 2019. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Rollen hans i serien var en vanlig person som plutselig ble president.

Nyttårsaften 2018 annonserte Zenelskyj at han ville stille som kandidat til presidentvalget i 2019.

– Zelenskyj er jo en veldig spesiell president, ved at han var helt ukjent som politiker da han startet med valgkampen. Han var kun kjent som president i en humor-serie, sier Martin Paulsen, instituttleder ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen, til TV 2.

Zelenskyj endte opp med å vinne valget i 2019 med god margin, og vant dermed over sittende president Petro Porosjenko.

I perioden etter at han annonserte sitt kandidatur, begynte han å bygge opp sitt eget parti – et parti med samme navn som TV-serien han hadde spilt i, nemlig Folkets tjener.

Hør den ukrainske presidentens bønn til det russiske folk

Omstridt samtale

Samme sommer som han kom til makten, fant en telefonsamtale sted som skulle få stor følger.

Under en halv times telefonsamtale med USAs daværende president Donald Trump, gjorde Zelenskyj det klart at han ønsket å kjøpe flere panservernmissiler av USA.

Det var under denne samtalen at Trump ba om en tjeneste tilbake, og han ble senere anklaget for å ha prøvd å presse Ukraina til å sverte rivalen Joe Biden.

Saken endte i riksrett, men Trump ble senere frikjent av sine partifeller.

– Fremstår som en av folket

Paulsen mener Zelenskyj i måten han har kommunisert de siste dagene, fremstår som nettopp en folkets tjener.

– Han er en av folket. Han rømmer ikke når faren truer, han fremstår i veldig sterk kontrast til tidligere presidenter, blant annet hans forgjenger som forlot Kyiv i 2014 etter massive demonstrasjoner, sier han.

Presidentens beskjed til folket: – Vi vil ikke legge fra oss noen våpen

Zelenskyj har brukt sosiale medier svært akivt for å nå innbyggerne sine, og har blant annet gått aktivt ut for å avkrefte usannheter som er kommet fram i mediene, og for å bevise at han fremdeles befinner seg i Kyiv.

– Dette står også i sterk kontrast til motparten, der vi de siste ukene har sett bilder av Vladimir Putin som sitter ved et stort bord med god avstand til andre statsledere. Han fremstår som svært ensom i sitt lederskap, mens Zelenskyj har folk rundt seg og er blant vanlige folk, sier Paulsen.

Mål

Alle eksperter TV 2 har snakket med de siste dagene er enige om én ting: Vladimir Putin ønsker å innta Kyiv.

– Putin har gjort det klart at han vil bruke alle nødvendige midler for å nå sine mål, og hans mål er åpenbart å få kontroll over Kyiv, sier Svein Holtsmark, professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Universitetet i Bergen.

SELFIE: Zelenskyj tar et bilde foran folkemengden etter å ha blitt valgt til president i Ukraina i 2019. Foto: AP Photo / Zoya Shu

Paulsen tror at å avsette Zelenskyj og innsette sitt eget styre i Kyiv er et av Putins store mål.

– Samtidig fremstår det som helt uforståelig hvordan russerne mener de skal klare å opprettholde kontrollen, særlig etter den mobiliseringen Zelenskyj har stått for de siste dagene, sier Paulsen.

Zelenskyj har foreløpig gjort det klart at han ikke har noen planer om å forlate hovedstaden og sitt folk.