Manchester United sviktet mot bunnlag – Ronaldo får refs

Manchester United - Watford 0-0

Manchester United hadde nok muligheter til å vinne kampen komfortabelt, men det endte målløst hjemme mot Joshua King og Watford lørdag.

Cristiano Ronaldo hadde flere enorme muligheter, men klarte ikke å sette ballen bak Ben Foster. Superstjernen ristet på hodet da sluttsignalet gikk.

– Ronaldo har en ganske slett dag på jobb, ikke bare når det kommer til antall sjanser, men totalt også. Vi kan stille spørsmålet om han fortsatt er en verdensklassespiss. Nedturen har begynt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt, før han svarer på eget spørsmål:

– Jeg vil si at han ikke er det lenger.

Det var to poeng tapt for Manchester United, som fortsatt har fjerdeplassen, men kun to poeng foran Arsenal med tre kamper til gode.

– Vi gjorde alt bortsatt fra å score. Det er vanskelig å svelge, men når vi bommer på så mange sjanser, er det vanskelig å vinne. Vi hadde full kontroll nesten hele kampen, og vi tillot dem nesten ikke å kontre, sier Manchester United-manager Ralf Rangnick.

– Ballen gikk ikke inn i dag. Scorer du ikke, vinner du heller ikke. Det handler om tre poeng, men vi fikk ett poeng, så det er veldig frustrerende, sier Manchester United-stjernen Bruno Fernandes.



Watford ligger nest sist med tre poeng opp til trygg grunn.

– Jeg kunne ikke vært mer fornøyd og stolt over det laget utrettet i dag. Det var en stor laginnsats mot et lag med verdensstjerner, sier Watford-manager Roy Hodgson.

Stolpetreff og annullert mål

Manchester United var det dominerende laget fra avspark. Allerede etter fire minutters spill satte Cristiano Ronaldo ballen i stolpen etter å ha vendt fint opp innenfor Watfords 16-meter.

Ti minutter etter satte Ronaldo en ball i mål, men portugiseren var i offside da han bredsidet ballen forbi Ben Foster.

Bruno Fernandes hadde også gode muligheter til å sende Manchester United i ledelsen. Den tidligere Sporting-spilleren var alene med Foster, som gjorde en god redning og hindret ledelse for Manchester United.

Watford-manager Roy Hodgson lyktes ikke med å gjøre noen grep i pausen, og i andre omgang fortsatte stormløpet fra Manchester United.

– Utrolig

Anthony Elanga fikk avslutte et nydelig Manchester United-angrep, men svensken skjøt like utenfor drøyt ti minutter inn i andre omgang.

Drøyt timen inn i oppgjøret fikk Ronaldo en ny kjempemulighet etter glitrende forarbeid av Bruno Fernandes, men Manchester Uniteds nummer sju klarte ikke å avslutte så godt som han kan. Heller ikke noen minutter senere lyktes det for Ronaldo, som måtte se en svak avslutning trille inn i Fosters hansker.

– Utrolig nok står det fortsatt 0-0, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller midtveis i andre omgang.

Manchester United-manager Ralf Rangnick gjorde offensive endringer, men heller ikke det vippet kampen i Manchester Uniteds favør.

Joshua King startet kampen i Watford-angrepet, men han ble byttet ut etter 62 minutters spill på sin gamle hjemmebane.