Mikhail (26) kjører til grensen: – Håper å hente så mange som mulig

Da ukrainske Mikhail Izyumtsev (26) så hvordan situasjonen var i Ukraina, bestemte han seg for at han måtte gjøre noe. Nå skal han og flere andre kjøre til grensen til Ukraina for å hente flyktninger til Norge.

Mikhail Izyumtsev er født i Russland, men har bodd mange år i Kristiansund. Foreldrene er fra Ukraina, og det er her han har brukt mange av årene i barndommen.

Fredag kveld bestemte han seg for å hjelpe dem som nå klarer å flykte fra det krigsrammede landet. Nå planlegger han og flere andre å kjøre til grensen av Ukraina for å hente så mange de klarer til Norge.

– Så langt har vi en liste på 60 til 70 personer som vi har plass til, men det er mange flere som sier de vil sitte på til Norge, sier han.

På under et døgn har Mikhail klart å samle sammen ni biler totalt. Tre av de er vanlige personbiler, resten er større biler som minibusser og stasjonsvogner.

– Vi får stadig flere som sier de har biler tilgjengelig, eller som er villig til å leie biler, sier han.

KORTESJE: Det er mange som vil hjelpe med å hente flyktninger som trenger hjelp. Her er noen av bilene som kjører i kortesje ned til Ukraina Foto: Privat

Mikhail og de andre som er med på turen, har planer om å hjelpe så mange de kan. Derfor skal de bli værende ved grensen i rundt fire dager.

– Når vi kommer frem planlegger vi å kjøre så mange som mulig til nærmeste flyplass, hvor vi skal kjøpe flybilletter til flyktninger som har noen å bo hos i Norge. På den måten håper vi å kunne hjelpe flest mulig, forklarer han.

Selv om de har en plan klar for hva de skal gjøre når de kommer frem på grensen av Ukraina, er de ikke helt sikker på hva som kan møte de.

– Vi må se hvordan situasjonen er når vi kommer dit. Vi har listen vår med de som vi har sagt ja til å hjelpe, men vi forventer at det blir flere, sier Izyumstev.

Stadig flere melder seg frivillig

Izyumtsev la ut en post på Facebook-gruppen «Ukrainere i Norge» fredag om at han og en venn planlegger å kjøre ned til grensen av Ukraina for å hjelpe dem som har klart å komme seg ut av landet.

BEKYMRET: Izyumtsev er veldig bekymret for de sivile i Ukraina. Foto: Privat

– Vi skal hente dem flere forskjellige steder ved den ukrainske grensen. Vi drar dit de er, sier Izyumtsev.

Det som først startet med Izyumtsev og en venn, vokste raskt til å bli åtte personer. Da TV 2 snakket med initiativtakeren lørdag ettermiddag, var planen å begynne den lange reisen samme kveld.

– Vi forventer å bruke minst et og et halvt døgn ned til grensen. Vi er usikker på hvilken situasjon vi møter nedover i Europa, så vi er forberedt på at turen vil ta noen dager, sier han.

– Jeg får meldinger fra personer hver time som sier de kan bli med å kjøre, for å hjelpe de som trenger det.

I først omgang planlegger de å hente dem som allerede har venner og familie i Norge, som de kan bo hos i påvente av svar på eventuelle asylsøknader.

– Vi planlegger å kjøre flere ganger, for å hjelpe flest mulig. Nå i første omgang prioriterer vi de kvinnene og barna som har noen i Norge de kan bo hos, også ser vi hvor mange flere ganger vi kan kjøre, sier Izyumtsev.

– Det er allerede mange som sier de vil disponere leiligheter, hus eller at de har et ekstra soverom tilgjengelig. Det er veldig mange som stiller opp, sier han.

– Det er medmenneskelighet

Dima Yampolsky (36) er en av de som har meldt seg frivillig til å hjelpe. Han fikk en melding fredag om han kunne tenke seg å kjøre til grensen for å hjelpe menneskene på flukt.

– Vi må hjelpe familier, venner og andre som trenger hjelp, sier Yampolsky.

Han forklarer at de har fått en liste over hvem de skal ha hente ved grensen. Han er glad for at folk nå vil hjelpe de som er i nød.

DEMONSTRERER: Yampolsky var på demonstrasjon utenfor Utenriksdepartementet i Oslo lørdag. Foto: Privat

– Det er veldig bra at folk vil kjøre og bruke tiden sin. Det er medmenneskelighet, mener Yampolsky.

Han forteller at han skal ha med klær, varme pledd og mat i bilen til de som skal sitte på med han hjem til Norge.

– Vi må hjelpe dem som er i nød, sier han.

Forventer store utgifter

Initiativtaker Izyumtsev opplyser at de har allerede brukt en del summer på å gjøre klar biler til turen.

– I Tyskland er det for eksempel ikke lov med piggdekk, og to av bilene våre var med piggdekk. Derfor måtte vi raskt kjøpe nye dekk og få byttet de, sier han.

I tillegg har de planer om å ta med seg det helt nødvendige ned til grensen, som pledd, klær og førstehjelpsutstyr.

– Vi har samlet inn klær til kvinner og barn, i tillegg har vi gått til innkjøp av smertestillende og bandasjer, sier Izyuntsev.

KLARE: Det er samlet inn store mengder klær og andre nødvendige ting Foto: Privat

De har allerede samlet sammen en god del, i tillegg til barneseter. Nå forteller Izyumtsev at de trenger støtte til turen ned.

– Vi skal kjøre langt, og det kommer til å bli store utgifter på drivstoff. Nå trenger vi all den støtten vi kan få. I tillegg til drivstoff må nok bilene repareres etter den lange kjøreturen.

Han forteller at de blir glade for hver eneste krone som komme inn.

– Så langt har vi fått 14544 kroner. De blir brukt på drivstoff, og alt blir selvfølgelig dokumentert med kontoutskrifter og kvitteringer, sier han.

I tillegg til midlene som er samlet inn, planlegger de å bruke av sin personlige økonomi, for å kunne kjøpe flybilletter og hotellopphold til de som står på grensen.

– Mange har stått i kø i 20 timer, og er veldig slitne. Derfor planlegger vi å finne bolig til de som trenger det i Polen eller eventuelt hotell opphold, før de flyr videre til Norge, sier Izyumstev.

Venter flyktningstrøm

Det er ventet en større flyktningstrøm etter den russiske invasjonen av Ukraina. Hvor mange som vil komme til Norge er så langt uvisst, men en rekke av våre største kommuner opplyste til TV 2 fredag at de er klare til å ta imot krigsrammede ukrainere.

Statsminister Jonas Gahr Støre varslet fredag at Norge, sammen med EU, vil samarbeide om søke en felles løsning på flyktningstrømmen som oppstår i lys av Russlands invasjon.

– Vi er positive og åpne til å bistå av en fordeling av flyktninger, innenfor av et europeisk samarbeid, sa Støre.