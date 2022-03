Herrem om ektemannen: – Han skal ha sinnssykt mye av æren

Sola har hatt en eventyrlig sesong ute i Europa til nå. Det gir spillerne Steffen Stegavik mye av æren for.

– Målsettingen har vi klart uansett, og nå er det bare drømmer igjen, sier Sola-trener Steffen Stegavik til TV 2.

For Sola har gjort rent bord i Europa-cupen og spilt seg til en kvartfinale for første gang.

– Jeg hadde ikke trodd da jeg flytta hjem for fire år siden at jeg skulle stå i en kvartfinale i Europa-cup. Det hadde jeg ikke, forteller Camilla Herrem som flytta hjem i 2017.

Se Storhamar-Sola i REMA 1000-ligaen på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play onsdag kl. 19.00

En plan A, B og C

I 2018 rykket klubben ned til 1.divisjon. Sesongen etter rykket de opp igjen til eliteserien og endte på 10.plass i en koronaavbrutt sesong. I 2020 tok Steffen Stegavik over som trener og Sola tok bronse i REMA 1000-ligaen og NM-sølv.

– VI har tatt det videre i år, og det er det som imponerer meg mest. Når vi har hatt noen skader så har noen andre kommet inn og tatt over den rollen. VI har opprettholdt og blitt bedre. Det vises i Europa og stabiliteten i eliteserien, forteller Stegavik.

Og Herrem trekker frem trener og ektemannen i Solas suksess.

– Jeg synes han skal ha sinnssykt mye av æren for det som har skjedd og han bruker ekstremt mye tid på dette også. Han lever seg inn i dette med hele sitt hjerte. Det betyr ekstremt mye for han og for oss også. Vi har en plan over alt vi gjør, forteller Herrem og legger til:

– Jeg tror det Steffen har kommet inn med er at han har en plan A, B og C. Det er det vi har savna i Sola. Før følte jeg at vi gikk ut, kryssa fingrene og håpet på det beste. Nå er vi mye mer stabile, sier Herrem.

Kollega og lagvenninne Kristina Sirum Novak sier seg enig.

– Det som er litt forskjellig fra tidligere år er at vi har en plan og er godt forberedt til kampene. Vi er et godt lag med gode, unge spillere som har klart å bite fra oss mer enn vi hadde trodd på forhånd. Steffen har bidratt til mye trygghet i laget, både på banen og utenfor, sier Novak.

MØTES: Sola møter tabelltoer Storhamar onsdag. Sola ligger, i skrivende stund, på fjerdeplass i REMA 1000-ligaen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

To tanker i hodet

I den siste tiden har det vært koronautbrudd i laget: hele elleve spillere har blitt satt ut av spill. Og de tre siste kampene i serien har resultert i ett tap og to uavgjort.

På onsdag møter de tabelltoer Storhamar.

Se Storhamar-Sola på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play onsdag kl. 19.00.

– Etter covid-sykdommen vi har hatt her, så har vi begynt å bli bedre og bedre. Vi må fortsette den stigningen onsdag før vi går på i Europa på lørdag, forteller Stegavik.

For i helgen spiller Sola kvartfinale mot Baia Mare - gamleklubben til både Stegavik og Herrem.

– Du må ha to tanker i hodet samtidig, egentlig. Vi går all inn på onsdag også, men kvartfinalen er litt i bakhodet. Vi kan være så ærlig på at en Final Four-plass i Europa henger kanskje høyest akkurat nå uansett, forteller Sola-treneren og legger til:

– Det er en opplevelse som kanskje ikke mange av jentene kommer til å oppleve senere. Fjerdeplassen i serien er sikret, så Europa-plassen neste sesong er sikra per dags dato. Den kvartfinalen i Europa er viktig nå, i mitt hode.

– Dere er så nære...

– Vi er så nærme og vi skal møte et lag som vi faktisk har en OK sjanse mot. Det kan være 50-50 og det er ikke et storlag som man har tapt mot på papiret.