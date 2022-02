Christian Eriksen fikk stående applaus i comebacket

Brentford - Newcastle 0-2

12. juni falt Christian Eriksen om med hjertestans under EM-kampen mellom Danmark og Finland i Parken.

Lørdag entret han igjen fotballbanen, da han fikk sin Brentford-debut 52 minutter ut i Premier League-oppgjøret mot Newcastle.

– Sett bort fra resultatet, er jeg en glad mann. Etter alt jeg og familien har vært gjennom, er det vidunderlig å være tilbake her. Det er veldig gla for at det har skjedd, sier Eriksen.

Den danske stjernen ble mottatt med stående applaus fra begge lags supportere på Brentford Community Stadium, 259 dager etter den dramatiske hendelsen i Parken.

Se mottakelsen i videovinduet øverst!

– Det har vært veldig spesielt. Siden jeg kom hit, har jeg blitt tatt veldig godt tatt vare på. Alle har vært veldig glade og hjelpsomme, sier Eriksen, som hadde familien på tribunen.

– Alle er her. Foreldrene mine, mine barn, svigermor i tillegg til noen av legene som har hjulpet meg er her. Jeg er veldig fornøyd med dem, de har jobbet hardt for at jeg skal være her i dag. Det har vært tøffere for dem enn for meg, så det definitivt spesielt for dem å se meg på banen, sier dansken.

– Psykisk og fysisk tøft

Han sier fotballverden har gått videre, mens han har stått litt utenfor i månedene han ikke har spilt.

– Det har vært tøft psykisk og fysisk å komme tilbake. Heldigvis står vi på et bra sted nå, og det kan jeg bare takke legene og familien min for.

Rent fotballmessig kom Eriksen inn, uten å prege kampbildet i særlig grad.

– Kondisjonsmessig er jeg ikke helt der jeg skal være, siden jeg ikke har spilt kamper. Det var hardt å komme inn. Det er de små tingene, som jeg er sikker på at kommer til å falle på plass etter hvert, sier han.

Også Newcastle-trener, Eddie Howe, ble preget av øyeblikket da Eriksen ble byttet inn.

– Det var et fantastisk øyeblikk! Man kjente følelsene på stadion. Selv om mitt fokus var på å vinne kampen, ble jeg revet med. Det er fantastisk å ha ham tilbake der han hører hjemme, sier Howe om øyeblikket.

Til tross for det gledelige Eriksen-comebacket, fikk Kristoffer Ajer og resten av Brentford-laget det svært tøft mot formlaget Newcastle.

Grufull Brentford-start

Hjemmelaget fikk et svært vanskelig utgangspunkt da Josh Dasilva taklet på seg rødt kort etter et kvarters spill.

Med én mann mindre slet Brentford med å stå imot bortelagets press, og etter drøyt en halvtime headet Joelinton Newcastle i ledelsen.

Kort tid senere kontret Newcastle inn sitt andre mål. De kunne dermed gå til pause med en velfortjent ledelse.

I den andre omgangen kontrollerte Newcastle inn seieren, som gjør at de klatrer over.

– Jeg er veldig fornøyd! Vi spilte en fantastisk kamp, hvor vi utviste stor ro med ballen, og vi var det beste laget, sier Joelinton etter kampen.

– Selvtilliten i laget er stor. Vi har gjort det veldig bra i det siste, og må fortsette slik vi har gjort nå, sier Newcastle-spilleren. Hans lag har gått syv kamper uten å tape, og har dermed snudd etter det som var en fryktelig sesongstart.

Kristoffer Ajer spilte de første 72 minuttene av lørdagens kamp.