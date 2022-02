Zelenskyj: Ukraina har spolert Russlands angrepsplan

– Vi har spolert planene deres, sa presidenten i en ny videotale.

Han understreker at den ukrainske hæren har kontroll over hovedstaden Kyiv og byene rundt.

– Kampene fortsetter i mange byer og regioner i landet. Men vi vet hva det er vi beskytter. Det er landet og fremtiden til våre barn, sa Zelenskyj.

Han takket også russere som har gått ut mot krigen og ba dem om å opprettholde presset mot Kreml.

– Nå vil jeg at absolutt alle russere skal høre meg. Jo tidligere dere forteller myndighetene at krigen må stoppes umiddelbart, jo flere vil overleve.

– Stopp dem som lyver til dere, til oss, til hele verden, sa Zelenskyj.

Lørdag morgen sier Ukrainas forsvarsdepartement at de har drept 3500 soldater tatt 200 til fange. I tillegg skal 14 fly, åtte helikoptre og 102 stridsvogner være ødelagt, i tillegg til mer enn 530 andre militærkjøretøy.

Tallene har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Uklart hvem som har kontroll

I krigens tåke var det lørdag fortsatt uklart hvor mye av Ukraina som er under ukrainsk kontroll og hvor mye som er tatt av russiske styrker.

Russlands forsvarsdepartement hevder de har tatt full kontroll over den sørlige byen Melitopol, rundt 35 kilometer inn fra Azovhavets kyst.

De hevder også å ha nøytralisert over 800 ukrainske militærinstallasjoner. De hevder også at russiskstøttede separatister har gjort betydelige framskritt fra Donbas-regionen i øst.

Ukrainske og vestlige kilder mener imidlertid at Ukraina har lyktes med å bremse den russiske invasjonen. Blant annet tilbakeviste de en melding om at russiske styrker hadde landet i byen Lviv, og Ukrainas infrastrukturdepartement sier de skjøt ned et missil som var på vei mot Kyivs vannreserver.

Vil avsette Zelenskyj

Vestlige makter mener Putins mål er å avsette Ukrainas regjering og erstatte den med sitt eget regime. Invasjonen har ført til sterke reaksjoner internasjonalt, blant annet i form av direkte sanksjoner mot Putin.

Ytterligere sanksjoner diskuteres i form av å utestenge Russland fra det globale betalingssystemet Swift.

I tillegg har sportsverden gjort sitt for å straffe Russland, og landet er også utestengt fra Eurovision.

Russerne lot seg imidlertid ikke kue og la ned veto mot en FN-resolusjon med krav om at Russland stanser invasjonen av Ukraina. Kina, India og Emiratene avsto fra å stemme.

En høytstående russisk tjenestemann trekker på skuldrene av de vestlige sanksjonene og sier de er et uttrykk for Vestens «politiske impotens».

Nestleder for Russlands sikkerhetsråd Dmitrij Medvedev advarer om at Russland kan reagere med å trekke seg fra den siste gjenværende atomavtalen, fryse vestlige aktiva og kutte diplomatiske bånd til Vesten.

– Det er egentlig ikke noe behov for å opprettholde diplomatiske relasjoner. Vi kan se på hverandre gjennom kikkerter og våpensikter, sier han.