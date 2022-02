Henrik Fisker er en bilmann med både opp- og nedturer på CV-en. Men nå står han veldig snart klar med en svært viktig nyhet, som vil passe som hånd i hanske i det norske markedet. I dag ble nemlig hans nye elbil, SUV-en Fisker Ocean, avduket på teknologimessen Mobilen World Congress (MWC) i Barcelona.

Europa-premieren er en stor dag for den danske gründeren. Med denne håper han å starte et nytt bileventyr.

Med klasseledende rekkevidde i sitt segment på opptil 630 kilometer og hele 550 hestekrefter, ser det absolutt lovende ut.

Dessuten prises det aggressivt. Den fullvoksne SUV-en som måler drøyt 4,7 meter i lengde starter på 372.000 kroner i det norske markedet. Det er en pris mange konkurrenter skal få slite med å matche.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er på plass i Barcelona, på Europa-premieren til Fisker Ocean.

Lang garanti

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, er en av svært få norske journalister som er invitert til å være med på avdukingen av bilen i Europa, som foregår i Barcelona akkurat nå.

Nå er det på tide å høre hvordan det går!

– Ring-ring ...

– Hei Knut! Hvordan går det med koronaen? Skjønner at du har hatt noen tunge dager, etter at jeg klarte å smitte omtrent hele Broom-gjengen da vi hadde podcast-opptak her om dagen?

– Joda, takk. Jeg skal innrømme at jeg har hatt bedre dager. Men nå er det vel sånn at alle skal gjennom dette. Så vi får bare bli ferdige. La oss heller snakke om det du holder på med akkurat nå.

– Det kan vi godt gjøre. Jeg må si at dette er en bil jeg er skikkelig spent på. Det er mange lovende nyheter her nede. Blant annet har jeg fått vite at de skal tilby seks års garanti. Riktignok i kombinasjon med «bare» opptil 100.000 kilometer. Men likevel bra. Og på både selve drivlinjen og batteripakken byr de på 10 års garanti og opptil 160.000 kilometer.

Første gang en Fisker ble vist i Norge var på Broom-festivalen

Interiøret ser veldig lovende ut. Hovedskjermen kan stå eller ligge horisontalt om du vil bruke den til underholdning.

Imponerer

– Nå har du som en av de aller første fått se skikkelig på bilen. Hvordan er førsteinntrykket?

– Jeg må si at dette imponerer. For det første har Henrik Fisker er godt øye for design. Det så vi jo også med hans forrige bil – den mildt sagt rålekre Fisker Karma. Ocean er ikke fullt så utagerende, men den er skikkelig tøff – og skiller seg ut. Samme er det med interiøret. Akkurat som BYD Tang, er den store infotainmentskjermen mulig å snu, slik at du kan velge mellom stående eller liggende visning. Plassen er god – for noen er det selvsagt dumt at du ikke får den som sjuseter. Men jeg har hørt rykter her nede, om at akkurat den muligheten ikke er helt skrinlagt til et senere tidspunkt.

Fisker Karma: Folk stopper opp og glaner åpenlyst

Bra plass i baksetet. Men rammen på glasstaket kan nok komme litt i veien for de mest høyreiste.

Verdensnyhet

– De har forresten en verdensnyhet å komme med. Fisker Ocean blir den første bilen i verden med digitale radarer. Til nå har det vært snakk om analoge radarer. Fordelen med de digitale er at de oppdager og sporer hindringer med høyere presisjon. Det gjør også at bilen er bedre rustet til å reagere og forutsi situasjoner i trafikken. Nå som bilene skal bli mer og mer selvkjørende, er selvsagt et godt system i bunnen helt avgjørende. Jeg er spent på å finne ut hvordan dette fungerer i praksis.

Fisker lover at bilene deres skal være helt på høyden med de mest avanserte modellene i klassen. Inkludert er naturligvis trådløse oppdateringer og et solcellepanel på taket, som lader batteripakken i bilen.

Broom-Vegard har fått et eksklusivt 1:1-intervju med Henrik Fikser.

Fikk møte sjefen sjøl

Akkurat nå bygges de første prototypene av Fisker Ocean på Magna-fabrikken i Østerrike. Det er siste trinn før kundebildene skal produseres fra midten av november. Med levering av de aller første bilene før nyttår.

– Jeg tipper vi kommer til å se økt interesse rundt bilen, nå som det begynner å bli litt mer konkret. I går fikk jeg også et møte med Henrik Fisker. Det kommer mer fra den samtalen etter hvert. Han hadde mye spennende å fortelle. Men han vil ikke avsløre hverken hvor stor batteripakken er, eller hva forbruket er. Her nøyer han seg med å si at de jobber knallhardt med å gjøre bilen så effektiv som mulig – og at de har meget høyt energitetthet på batteripakken.

Vi kommer tilbake med flere inntrykk fra både møtet med bilen og med Fisker-sjefen, så snart Broom-Vegard har kommet seg hjem. Blant annet skal han fortelle om egenskapene Fisker Ocean har, som gjør den helt unik.

Derfor tror Henrik Fisker at bensin- og dieselbiler vil forsvinne kjapt

Fisker Ocean: Slik ser modellene ut Ocean Sport, FWD Pris: 372.000 kroner Rekkevidde: 440 kilometer Effekt: 275 hestekrefter 0-100 km/t: 7,2 sek. Hengervekt: 1 tonn Ocean Ultra, 4WD Pris: 510.000 kroner Rekkevidde 610 kilometer Effekt: 540 hestekrefter 0-100 km/t: 4,2 sek. Hengervekt: 1,8 tonn Ocean Extreeme: 4WD Pris: 625.000 kroner Rekkevidde: 630 kilometer Effekt: 550 hestekrefter 0-100 km/t: 3,9 sek. Hengervekt: 1,8 tonn I tillegg til disse lanseres det en Ocean One – som er lanseringsmodellen. Den er fullspekket med utstyr – i tillegg til samme effekt, ytelser som Extreeme-modellen. Denne koster også 625.000 kroner og skal produseres i et begrenset opplag

Video: Vi var på verdenspremieren på Fisker Ocean i Los Angeles: