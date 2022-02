Gjør endringer i årets Kompani Lauritzen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Lørdag er det duket for premiere av Kompani Lauritzen. Denne gangen er det gjort flere endringer.

Det folkekjære programmet Kompani Lauritzen er tilbake med Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård i spissen.

Nye kjendiser skal ut i ilden mens de utfordrer seg selv gjennom samarbeid og egen mestring.

I år er det derimot gjort noen endringer i Kompani Lauritzen som vil være til glede for seerne.

To episoder i uken

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, sier til God kveld Norge at det blir to episoder i uken av Kompani Lauritzen. Tidligere har det bare vært én episode.

– Vi gleder oss stort til å gi publikum dobbel dose Kompani Lauritzen i år, sier Haldorsen og legger til:

– Kompani Lauritzen er ett av våre aller mest populære underholdningsprogram, og vi så at det var mer innhold å hente.

Hun forklarer videre at det skjer mye med deltakerne underveis i opptaksperioden, som de ikke har hatt mulighet til å fortelle når det kun var én episode i uken i de andre sesongene.

– I år dyrkes hver deltakers reise og utvikling, oppturer og nedturer på en helt annen måte, og vi kommer tettere på livet i kasernen, sier Haldorsen.

I tredje sesong vil seerne også få bli bedre kjent med befalet, Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård.

Nytt element

Opptaksperioden for sesong tre ble forlenget med åtte dager, og hele oppholdet ble fra tre til over fire uker. Noe som gjorde oppholdet enda mer intenst og krevende for deltakerne.

I tillegg utvides Kompani-universet med flere historielinjer denne sesongen.

– Blant annet har en ukjent fiende dukket opp, som stadig setter kjepper i hjulene for kompaniet, forklarer Haldorsen.

Det har også blitt hentet inn to nye i befalteamet: Guro Sogn Bjerke og Gøran Sagheim.

– Vi er veldig stolte over å ha fått med oss de to, som begge har lang erfaring fra ulike grener av Forsvaret. At vi gjør endringer i sammensetning i befalteamet fra år til år er helt naturlig, forteller Haldorsen.

Seerfavoritten fenriken, Geir Aker, vil fortsatt være å se i Kompani Lauritzen.

Kaserneliv utgår

I fjor kunne man se en egen underserie av Kompani Lauritzen som viste mer av livet på kasernen med deltakerne.

I år utgår denne serien på grunn av endringene som er gjort ellers i programmet.

Blant annet fordi man vil få se mer fra livet på kasernen ellers i episodene enn man gjorde før.

– Ettersom vi nå sender to episoder med Kompani Lauritzen i uken, blir det ikke Kaserneliv i år, sier programredaktøren.