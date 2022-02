Norges skiforbund: – Vi ønsker ikke at russiske utøvere deltar

Norges Skiforbund ønsker ikke at russiske utøvere får delta i kommende verdenscuprenn og verdensmesterskap på norsk jord.

– Styret i Norges Skiforbund har i dag drøftet situasjonen knyttet til Russlands invasjon av Ukraina, og hvordan dette påvirker de kommende verdenscuprennene og verdensmesterskapet i Norge, skriver Skiforbundet i en pressemelding. før de slår fast:



– Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere krystallklar; Vi ønsker ikke deres deltakelse!» heter det i en pressemelding.

Det inkluderer at de ikke ønsker at blant annet Russlands største stjerne, Aleksandr Bolsjunov, kommer til Norge for å delta.

«Russlands brudd på folkeretten og angrep på det ukrainske folk krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. Idretten er ikke løsrevet fra det og kan ikke forholde seg passive til det som skjer nå», heter det videre i den krasse meldingen fra Skiforbundet.

Mange verdenscuprenn, samt verdensmesterskapet i skiflyging skal gå av stabelen i Norge i mars.

– Skistyret har i dag besluttet at Norges Skiforbund ikke ønsker Russlands, eller russiske utøveres, deltakelse på de forestående verdenscuprennene og verdensmesterskap i Norge slik situasjonen er nå, sier skipresident Erik Røste.

Skiforbundet vil følge dette opp ovenfor det internasjonale skiforbundet (FIS).

«Norges Skiforbund fordømmer på det sterkeste Russlands brudd på folkeretten gjennom sitt angrep på Ukraina og det ukrainske folk», skriver de.

