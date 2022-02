Florerer av falske meldinger om krigen i Ukraina: – Dette er et våpen

Krigen Russland fører mot Ukraina kjempes ikke bare militært. Det pågår en parallell informasjonskrig, som kan være svært vanskelig å gjennomskue.

– En sentral del av kampen er å ha kontroll på hvor folk finner informasjon og hva de finner av informasjon, sier tidligere direktør i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, til TV 2.

Torgeir Waterhouse mener Norge bør øke beredskapen for cyberangrep og falske nyheter. Foto: TV 2

Det finner de blant annet av å overvåke pålogginger på ulike tjenestene.

– Russland har brukt dette som et aktivt våpen både i fredstid og nå i en krigssituasjon. Målet er å styre inntrykket av situasjonen, og hvordan sannheten oppleves, sier han.

– Skeptisk til tall

Lørdag kom meldingene fra ukrainske myndigheter om at 3.500 russiske soldater er drept i kampen om Ukraina. Samtidig kunne myndighetene melde at færre enn 200 ukrainere har mistet livet.

Oberstløytnant og hovedlærer for strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, sier dødstallene som rapporteres neppe kan stemme.

Foreløpig er det kun Ukraina som har gått ut med tall på døde.

– I Russland snakker de ikke om tall, mens Ukraina har kommet med noen tall. Samtidig så ser vi at de tallene som Ukraina kommer med ikke er fullstendige, sier han.

Han understreker at det i en kampsituasjon vil ta tid å få registrert antallet døde.

FN anslår søndag at 64 ukrainere sivile ukrainere er drept, men de sier også at det reelle tallet er betydelig høyere.

– Det er umulig å telle døde når man er i kamper, fordi man er opptatt med å overleve. Hvis du drives bakover og fienden rykker fram, vil du ikke vite hva tapene er verken sivilt eller militært, sier han.

Han sier han ikke stoler på noen tall som kommer.

– Jeg stoler nok mer på ukrainerne enn russerne, men det er så mange interesser her, så jeg er skeptisk til alle tall. Det er klart ukrainerne også har en interesse av å formidle at fienden har lidd store tap, mens de selv ikke har det. Dette er en del av et spill, sier han.

Skred av falsk informasjon

I tillegg til dødstall som kan være vanskelig å stole på, florerer det av bilder, videoer og tilsynelatende nyhetsmeldinger. Disse spres ofte i sosiale medier, og mange stemmer ikke overens med virkeligheten.

Lørdag morgen publiserte president Volodymir Zelenskyj en selfievideo fra Kreml. I videoen poengterer han at Ukraina ikke legger sine våpen. Dette gjør han for å tilbakevise påstander i sosiale medier om at han hadde kapitulert.

– Slik feilinformasjon (som Zelenskyj måtte tilbakevise) kan være aktive forsøk på å villede soldater til å tro at det er en ordre å legge ned våpnene, sier Waterhouse.

Falske videoer og bilder

Det finnes flere eksempler på at videoklipp fra tidligere dramatiske angrep formidles som nye. Når klippet først har begynt å sirkulere, er det vanskelig å stanse rykteflommen.

En syv år gammel video fra en eksplosjon i Kina, har for eksempel blitt spredd med påstand om at det er et kraftanlegg i Luhansk.

En video på TikTok som har 20 millioner visninger hevder å vise russiske fallskjermjegere som hopper ut over Ukraina - sannheten er at videoen er fra en russisk militærøvelse i 2018, skriver nyhetsbyrået AP.

FALSKT: Denne videoen spres på internett, men er fra et videospill. Foto: Skjermdump

En annen video som er mye delt viser angivelig et russisk fly som unnviker antiluftskyts. Den er fra et videospill, skriver Reuters.

Det har også blitt spredd bilder av kristne i Ukraina som kneler i bønn i en park. Bildet er delt 50.000 ganger siden 19. februar, men bildet er fra 2019 og viser mennesker som ber for fred og religiøs frihet.

«Kremlbots»

I løpet av krigens innledende dager er begrepet «kremlbots» stadig blitt referert til. Det er russere som blir utsatt for disse falske profilene i sosiale medier, som danner en brorpart av Kremls propaganda-apparat. Russere TV 2 har snakket med forteller at såkalte «Kremlbots» dukker opp i meldingsboksene deres på sosiale medier hvis de ytrer seg kritisk til president Vladimir Putin eller krigen.

Russiske Evgeniya Ivanonva poengterer til TV 2 at hun har relativt liten følgerskare i sosiale medier, med omtrent 1000 følgere på Instagram.

BOTS: En slik melding med prorussisk propaganda ble sendt til Evgeniya Ivanova etter at hun postet en Putin-kritisk story på Instagram Foto: Skjermdump

– Likevel får jeg meldinger fra det vi kaller «kremlbots», sier Ivanonva.

Hun forklarer at meldingene dukker opp i sammenheng med at hun har publisert materiale i sine kanaler som er kritisk til Putin.

Cyberangrep

Cyberangrep kan bidra til å øke denne forvirringen. Apper rammes, og folk blir lurt til å laste ned nye som inneholder skadevare. Da får myndighetene god kontroll på hvem folk er, hvilke tjenester de bruker og hvor de står politisk.

Det er et problem at folk ikke er kjent med dette i stor nok grad, mener Waterhouse.

– Dette krever kompetanse og kunnskap å beskytte seg mot slikt uansett om man er et regjeringsapparat, et mediehus, bedrifter eller privatperson.

– Vi har stor behov for beredskap, beskyttelse og sikkerhet på dette feltet i ye større grad enn vi har vært klar over, sier han.