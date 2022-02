Kira forbereder seg på å bære våpen: – Må forsvare landet vårt

Fredag kveld postet Kira Rudik et bilde av seg selv med automatvåpenet Kalashnikov på Twitter. Her forteller hun at hun skal bære våpen for å kjempe for Ukraina, etter at det torsdag brøt ut i en fullskala krig i landet.



I et intervju med TV 2 forteller Rudik om hvordan hverdagen i Ukraina tok en vending hun aldri kunne sett for seg.

– Om du hadde spurt meg for to eller tre dager siden hadde jeg aldri trodd at jeg skulle trenge å bære våpen. Akkurat nå har det blitt en realitet for ukrainske menn og kvinner. Vi må forsvare landet vårt. Vi må lære å bruke våpen for å beskytte oss selv fra russiske soldater som prøver å ta fra oss landet vårt, sier hun.

Oppmerksomhet

Rudik er medlem av parlamentet i Ukraina og leder av det politiske partiet Holos. Hun er intervjuet av flere internasjonale medier etter Twitter-meldingen som skapte oppmerksomhet.

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/UbF4JRGlcy — Kira Rudik (@kiraincongress) February 25, 2022

– Dette er en så fatal endring i livene våre. Fra å være et fredfullt land som bare ønsker å leve, utvikle seg, se barna vokse opp og alle de vanlige tingene man ønsker seg, til dette, sier hun.

Se hele intervjuet med Rudik her:

Vil kjempe med venner

Rudik forteller videre at hun skal kjempe for Ukraina sammen med sine venner og kjente.



– Krigen har kommet til byen og til landet vårt. Vi kommer til å kjempe tilbake mot Russland. Dette kommer jeg til å gjøre skulder mot skulder, sammen med mine venner og kjente.

Torsdag morgen hadde Russland startet angrepet mot Ukraina med full styrke fra alle fronter. Nå pågår det en fullskala krig i landet. Flyalarmen har gått flere ganger, og i følge FN har mer enn 50.000 ukrainere flyktet fra landet på kort tid.

Lørdag morgen kom meldingene om at ukrainske myndigheter ber folk søke dekning i tilfluktsrom og andre trygge steder.

Ukrainas helseminister opplyser lørdag morgen om at dødstallet har steget til 198. Tre av disse skal være barn. I tillegg sier ukrainske myndigheter at 1115 mennesker er skadet av de russiske styrkene.

Dette er tall TV 2 ikke har fått bekreftet fra noe annet hold enn ukrainske myndigheter.