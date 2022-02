Støre med klar beskjed til nordmenn som vil kjempe i Ukraina

Det har utviklet seg til en fullskala krig etter at Russland angrep Ukraina fra flere kanter torsdag.

Fredag ba den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj alle europeere med krigserfaring om å komme og kjempe for Ukraina.

– Da tror jeg man må tenke seg grundig om. Jeg skjønner at de diskusjonene oppstår, men krig er dramatisk. Vi skal ta godt vare på vårt forsvar. Det er et organisert forsvar sammen med NATO, sier Støre til TV 2.

– Vi har ikke noen indikasjoner på at det er noen trusler rettet direkte mot Norge nå, men vi er en del av dette i Europa. Så tror jeg folk skal tenke seg veldig nøye om før de beveger seg inn i et krigsområde, for krig er ekstremt brutalt og skjer nå i Ukraina, fortsetter han.

Tar seg til Ukraina for å kjempe

Aleksandr Trofymenko er en 40 år gammel familiefar, som nå forlater sine to barn i Danmark for å kjempe for sitt hjemland i Ukraina. Han er en av flere som reiser for å forsvare fedrelandet.

– Jeg er nødt til å kjempe for min familie. Min far er død, og det er ikke andre menn i min familie som kan slåss for fedrelandet, forteller han til danske TV 2.

Trofymenko har aldri vært soldat, og han sier at han selv ikke har valgt å ta til våpen.

– Dette er én manns verk. Putin har presset hele verden med sine trusler, så det er ingen som tør å hjelpe oss, sier han til den danske avisen.

Også den danske kanalen DR skrev i forrige uke en sak med flere vestlige eks-soldater som kjøper enveisbillett til Ukraina.

Ikke ulovlig

Ifølge generaladvokat Sigrid Redse Johansen er det ikke straffbart dersom nordmenn hadde tatt oppfordringen til den ukrainske presidenten på alvor.

– Det er ikke straffbart å reise for å krige på vegne av en annen stat. Dette forutsetter at du tilslutter deg det utenlandske forsvaret helt og bærer deres uniform. Da tar du altså alle de risikoene det innebærer og du er under deres rettssystem, forklarer hun.

– Det som derimot er straffbart er å bære våpen eller angripe norske styrker i utlandet. Dette vil bli sett på som et landssvik, sier Johansen.

Hun legger til at å gå til krig på vegne av en annen stat med den norske uniformen også er straffbart.

– Vi har dessverre sett før at den norske uniformen har blitt misbrukt både i Norge og i utlandet, sier Johansen.

IKKE ULOVLIG: Generaladvokat ved Generaladvokatsembetet Sigrid Redse Johansen. Foto: Sturlason AS

Går man derimot til krig på vegne av private, ikke-statlige organisasjoner eller grupper er situasjonen en helt annen.



– I PST etterforsker vi personer som reiser for å slutte seg til terrororganisasjoner. Altså private, ikke-statlige væpnede styrker av militær karakter. Dette er i aller høyeste grad straffbart fordi det kan true norsk sikkerhet, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste.

– Men vi jo har jo sett det flere ganger i historien at nordmenn er villig til å reise til et annet land for å krige. Dette er så vidt jeg vet ikke ulovlig. Uavhengig om du hadde valgt å kjempe på vegne av Ukraina eller Russland.

Full mobilisering

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har ved flere anledninger gjort det klart at de vil gjøre alt de kan for å forsvare sitt eget land.

Torsdag utsendte presidenten et dekret om full mobilisering. Alle vernepliktige blir kalt inn og klargjort for krig, og ingen menn mellom 18 og 60 år får forlate landet.

Også sivile ukrainske borgere tar til våpen for å forsvare landet.

– Om du hadde spurt meg for to eller tre dager siden hadde jeg aldri trodd at jeg skulle trenge å bære våpen. Akkurat nå har det blitt en realitet for ukrainske menn og kvinner. Vi må lære å bruke våpen for å beskytte oss selv fra russiske soldater som prøver å ta fra oss landet vårt, sier ukrainske Kira Rudik i et intervju med TV 2.

