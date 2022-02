Støre om krigen i Ukraina: – Sterke vitnesbyrd

Statsminister Jonas Gahr Støre kaller krigen som utspiller seg i Ukraina for et russisk «overgrep», men utelukker igjen at Nato vil bistå militært.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier i et intervju til TV 2 lørdag formiddag at det er vanskelig å holde full oversikt over hva som skjer inne i krigsherjede Ukraina.

– Ofte er jo sannheten det første offeret i en krig, sier Støre, og fortsetter:

– Men det er mange rapporter og meldinger som kommer ut, og som kan sjekkes mot hverandre til å i alle fall kunne konstatere at det er en omfattende krig.

Støre forteller at situasjonen nå, hvor ukrainerne slåss for landet sitt i gatene, blant annet i Kyiv, er «sterke vitnesbyrd». Han omtaler krigen som et «overgrep» fra russisk side.

Vil bistå Nato i øst

Norge vil, ifølge statsministeren, bistå Nato med flere styrker ved behov. Men han understreker at ingen Nato-styrker skal inn i Ukraina, selv om at Nato nå styrker sin tilstedeværelse i øst.

– Det handler om å ta vare på medlemmenes sikkerhet, sier Støre.

Han understreker at Nato er en forsvarsorganisasjon, og peker på at det nå er særlig viktig å vise støtte til medlemslandene som grenser mot Russland.

– Norge har et forsvar som inngår i samarbeidet med Nato. Det betyr at vi nå har noen av våre styrker i baltiske land for å støtte dem, så de kan være trygge. Nato er en forsvarsorganisasjon, og driver ikke angrep, sier Støre.

Støtter EUs sanksjoner

Jonas Gahr Støre sa fredag at Norge støtter sanksjonene EU har forelagt Russland.

– Russland møter betydelig motstand, og ukrainerne er klare for å kjempe for landet sitt. Det gjør sterkt inntrykk å følge situasjonen fra time til time, sa Støre.

Vil bistå med flyktningstrøm

Støre varslet torsdag at Norge vil bistå med 200 millioner kroner til Ukraina. Det vurderes fortløpende om dette beløpet skal økes ytterligere, opplyste statsministeren fredag.

Statsministeren sa derimot at de ikke har gjort et regnestykke over hvor mange flyktninger Norge kan regne med.

– Det vil være landene på den vestlige grensen som vil motta de fleste. Polen har allerede mottatt en god del. Men vi er innstilt på å gå inn i et nordisk samarbeid, slik at det ikke blir en urimelig belastning på noen få, sier Støre på spørsmål fra TV 2.