Boligblokk truffet av rakett – ber folk søke dekning

Et leilighetsbygg i Kyiv har blitt truffet av en rakket lørdag morgen. Det melder nødetatene i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er fortsatt ukjent hvor mange som er skadd i forbindelse med angrepet.

Myndighetene i byen ber nå innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom og andre trygge steder.

Byens borgermester, Vitalij Klitsjko, hevder at 35 personer skal være skadd i kamper i løpet av natten. Blant dem er to barn. Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

TV 2s reporter måtte søke bomberom

Ifølge Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kom fredag med garantier om at Russland ikke ville angripe den ukrainske sivilbefolkningen, eller sivile bygninger.

Samtidig melder Reuters om at to raketter har truffet området sørvest for Kyiv sentrum. En av rakettene skal ha landet i nærheten av Zhulyanuj flyplass.

Zelenskyj sier han skal kjempe i Kyiv

Landets president, Volodymyr Zelenskyj, skal ha fått et tilbud fra amerikanske myndigheter om å evakuere landet. Det har presidenten takket nei til.

– Kampen er her, sier Zelenskyj tidlig lørdag morgen, ifølge AP.

Zelenskyj sendte lørdag morgen ut et videoopptak av seg selv i sentrum av Kyiv, der han lover å kjempe for landet.

– Jeg er her. Vi kommer ikke til å legge ned noen våpen. Vi skal forsvare landet vårt, fordi våre våpen er vår sannhet, sier han i det som ser ut til å være et mobilopptak han har laget selv.

I opptaket avviser han påstander om at han har overgitt seg eller flyktet, og sier at det verserer mye falsk informasjon der ute.

FORSVAR: Ukrainas hovedstad Kyiv har vært preget av skuddvekslinger og granatangrep gjennom natten. Bilde viser ukrainske soldater i Kyiv. Foto: SERGEI SUPINSKY /AFP

Russland hevder å ha tatt kontroll over ny by

Tidlig lørdag morgen hevdet det ukrainske forsvaret å ha slått tilbake det russiske fremstøtet i Kyiv. Det sa landets forsvarsminister Oleksyj Danilov.

– Vi har stanset horden, så godt som vi kan. Ukrainas forsvar og innbyggerne i Kyiv har situasjonen under kontroll, sier forsvarsministeren ifølge New York Times.

Samtidig hevder russiske styrke å ha tatt kontroll over den ukrainske byen Melitopol, sør i landet.

Har brukt kryssraketter

Det russiske forsvarsdepartementet hevder at byens innbyggere tok imot de invaderende styrkene med åpne armer, uten å ha bevis for dette.

Ukrainske myndigheter har enda ikke kommentert situasjonen, men ifølge Financial Times bekrefter øyenvitner i Melitopol at russiske styrker nå kontrollerer byen. Melitopol har rundt 150.000 innbyggere.

Samtidig hevder det russiske forsvarsdepartementet å ha brukt krysserraketter mot militær infrastruktur i Ukraina.

– Gjennom natten har russiske væpnede styrker gjennomført et angrep med langtrekkende presisjonsvåpen i form av krysserraketter skutt fra luft og sjø mot Ukrainas militære infrastruktur, sa det russiske forsvarsdepartementets talsmann Igor Konasjenkov i en uttalelse på russisk TV lørdag morgen.

Det har ikke kommet informasjon fra ukrainske myndigheter om dette, og opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.