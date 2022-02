«Selv bestemoren min på 90 forstår at noe ulovlig og forferdelig skjer nå»

Jeg heter Evgeniya, og jeg er norsklærer fra Russland. Helt fra invasjonen begynte har jeg trodd at krig var en umulighet. Jeg var overbevist om at alt skal kunne løses over forhandlingsbordet. De fleste rundt meg, har trodd det samme.

For meg er det ganske pinlig at mange europeere tror det er russere som har angrepet Ukraina. Det er ikke russere. Det er Putin og myndighetene som har ansvar – vanlige mennesker bestemmer ingenting her i landet. Vi har ikke hatt rettferdige valg på mange år nå, og det gjør situasjonen enda verre.

Det er en liten gruppe mennesker som bestemmer over Russlands skjebne, og vi russere har ikke valgt dem. Putin får såpass lite støtte fra befolkningen, at de må benytte seg av «kremlebots». Det er falske profiler som sprer falsk informasjon på sosiale medier. En av dem skrev til meg da jeg sa på Instagram at jeg var imot krig.

Det finnes også svært mye propaganda i Russland, og ingen vil si på russisk TV at det er krig. Til tross for det, så forstår selv bestemora mi på 90 år at noe helt forferdelig og ulovlig skjer nå for tida.

Så hva tenker vanlige russere om situasjonen med Ukraina? Alle forstår at ingen tjener på denne krigen og alle vil ha fred. De fleste av oss har venner og familiemedlemmer i Ukraina.

Hvis man trykker på taggen #нетвойне (nei til krig) på sosiale medier, får man se at det er både russere og ukrainere som er imot denne krigen, og prøver å nå fram til de russiske myndighetene.

Dessuten frykter vi sanksjoner og krisen som er i ferd med å begynne. Vanlige mennesker på gata er frustrerte og urolige. Vi klarer ikke å forutse hva som kommer til å skje i morgen, og denne usikkerheten er kanskje det verste.

Så hvorfor kan det se ut som vi er så stille da? For å være helt ærlig, er vi redde! Vi er helt energiløse etter alle demonstrasjoner som ikke hadde noen effekt. Husker dere hva som skjedde med Navalyj, som er i fengsel nå? Vi protesterte jo! Men det var nytteløst.

Denne gangen skal vi uansett si i fra. Vi skal møtes i sentrum for å protestere og vise hva vi mener. Vi publiserer masse innlegg på sosiale medier og ber Putin om å stoppe. Men kommer det til å endre noe? Jeg tror neppe det. Myndighetene vil ikke høre på det vi sier.

Jeg er redd og føler angst. Jeg skammer meg over landet mitt. Og det er flertallets mening. Nesten ingen støtter det som skjer nå, men det skjer likevel.

Jeg vil gjerne understrekke at vi er imot krig, vi vil ha fred, vi har ingenting imot ukrainere. Du bør ikke assosiere oss med Putin og myndighetene, ingen spurte det russiske folket, da krigen begynte.

Evgeniya Ivanova er 22 år og bor i Moskva. Hun har studert norsk, og er nå norsklærer ved en privat skole.