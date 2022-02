Ber innbyggerne gå på taket for å se etter «beskjeder»

Borgermesteren i Kyiv advarer innbyggerne om at russiske styrker kan ha lagt igjen tegn som viser hvor de ønsker å slå til neste gang.

Den tidligere tungvektsmesteren i boksing, Vitali Klitschko, er borgermester i Ukrainas hovedstad Kyiv. Byen er fredag kveld utsatt for massive angrep fra russiske styrker fra både nord, sør og øst.

Klitschko kom fredag kveld med en oppfordring til de av innbyggerne som ennå ikke har flyktet fra tremillionersbyen, skriver den ukrainske avisen Kyiv Independent.

Han ba nemlig de som bor i høyblokker, og som har tilgang til taket, om å kjappe seg opp for å se etter tegn eller merker.

BER FOLK HOLDE UTKIKK: Borgermester i Ukrainas hovedstad Kyiv, Vitali Klitschko, ber innbyggere se etter symboler på tak, vegger og fortau. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP / NTB

– I tillegg til at folk nå bli bedt om å bevæpne seg og forsvare hjemmene sine, så sier borgermesteren at folk må være på utkikk etter spesielle tegn. Det kan være maling, kryss eller symboler som er påført vegger og fortau, sier TV 2s utenriksreporter i Ukraina, Øystein Bogen.

Bakgrunnen for oppfordringen er at myndighetene frykter russerne har markert nye mål på den måten.

– Dette kan ifølge borgermesteren være siktemål som russerne har laget for å treffe bedre med raketter og bomber, forteller Bogen.

Oppfordringen fra borgermesteren er at alle som måtte finne slike merker, dekker dem til med jord eller annet. Cyber-politiet skal ha laget en egen tjeneste for å rapportere tegn som er oppdaget.

Tror Kyiv kan falle om ikke lenge

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener at Kyiv kan falle innen kort tid.

Ifølge nyhetsbyrået AP kan lyden av eksplosjoner og skyting høres stadig nærmere regjeringskvartalet.

SNAKKET MED BIDEN: Ukrainas president, Volodymyr Zelenskiy. Foto: Andrew Lahodynskyj / NTB

Mens byens innbyggerne har søkt seg til tilfluktsrom og forbereder seg på en natt med luftangrep, snakket Zelenskyj med USAs president Joe Biden på telefonen fredag kveld.

I samtalen advarte han om at Kyiv snart kan komme til å falle, melder Sky News.

Britenes forsvarsetterretningssjef Jim Hockenhull sier at russerne rykker fram mot Kyiv langs to akser.

– Målet er å omringe hovedstaden, sikre kontroll over innbyggerne og få en regimeendring, sier Hockenhull og legger til at de russiske styrkene møter sterk motstand fra ukrainske styrker.

– Situasjonen er svært truende

Fredag kveld tvitret borgermester Klitschko at det har vært minst fem eksplosjoner med en intervall på tre til fem minutter like ved CHP-6, som er Ukrainas største varmekraftverk. Det skal være strømbrudd flere steder i byen.

Han har også sagt at natten kommer til å bli «svært vanskelig».

– Uten å overdrive så er situasjonen nå svært truende for Kyiv, sier den tidligere verdensmesteren i tungvektsboksing, ifølge BBC.

BOMBET BYGG: Her går en ukrainsk kvinne rundt et bygg i Kyiv som ble bombet av russiske styrker. Foto: DANIEL LEAL

For å hindre russiske bakkestyrker i å ta seg inn i hovedstaden har ukrainske soldater sprengt broer inn til byen. Det har også pågått store kamper om den viktige Kyiv-flyplassen, Hostomel. Flyplassen ble først tatt av russiske styrker torsdag, men deretter klarte ukrainske styrker å gjenerobre den. Fredag kveld kommer det meldinger om russiske styrker igjen har tatt kontrollen.

– Denne natten kan bli avgjørende. Ikke bare for Kyivs fremtid, men for hele den ukrainske forsvarsinnsatsen. I hvert fall hvis vi skal tro borgermesteren. Han sier situasjonen for byen er truende og kommer til å bli verre i løpet av natten, sier TV 2s Bogen.

Videre beskriver han en dramatisk situasjon hvor hele byens politistyrker, soldater og heimevern ligger i harde kamper mot russiske sabotasjegrupper som har infiltrert byen.

– Diss styrkene er tydeligvis innstilt på å overta sentrale objekter i løpet av de neste timene.

FLYKTER: Dette bildet viser enorme køer av folk i biler som forsøker å komme seg ut av den ukrainske hovedstaden. Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI

– Mer brutale angrep

Ukrainas ambassadør til USA sier ifølge Sky News at Russlands angrep på Ukraina har vært mer brutale fredag enn tidligere.

Ved 20-tiden lokal tid kunne det høres et kraftig smell i nærheten av Maidan-plassen i sentrum av Kyiv. Det var her tusenvis av demonstranter samlet seg i 2013 og 2014, protester som førte til at en mer vestligorientert regjering fikk makten i landet.

President Zelenskyj befinner seg fortsatt i Kyiv, og fredag ble det publisert en video der han sammen med flere av landets fremste ledere lover å kjempe for Ukraina.

USA har advart om at Russlands ser på Zelenskyj som sitt fremste mål.