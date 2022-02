Dette vil ikke Betis-legenden se igjen: – Skitner til det dette derbyet er

Se Sevilla - Real Betis på TV 2 Sport 1 og Play søndag fra kl. 15.45!

Da Sevillas to fotballag møttes til cupoppgjør i midten av januar, var det mindre hyggelige scener som preget kampen på Betis' hjemmebane Benito Villamarín.

– Det var bare trist. Til syvende og sist ønsker man bare at derbyet skal være noe fint, at det er en kamp go en dag som er spesiell på alle måter - for fotballen, fansen, klubbene, sier Real Betis' Joaquín Sánchez til TV 2.

Selv fulgte 40-åringen plassen fra tribuneplass da de skandaløse scenene oppstod 15. januar.

15. JANUAR: Joan Jordán har gått i bakken etter å ha fått en gjenstand i bakhodet som ble kastet fra Betis-tilhengere på tribunen. Foto: CRISTINA QUICLER

Fem minutter før pause i oppgjøret – like etter at Nabil Fékir hadde utlignet til 1-1 for Betis – ble Sevillas Joan Jordan truffet i hodet av en gjenstand kastet fra tribunen.

Kampen ble stanset og lagene ble sendt i garderoben mens politi og arrangører forsøkte å få oversikt over sikkerhetssituasjonen.

Kampen ble til slutt avlyst for kvelden og utsatt til dagen etter, der den ble fullført for tomme tribuner.

Dessverre er det ikke første gang det har oppstått uønskede episoder i forbindelse med Sevilla-derbyet.

Tidlig på 2000-tallet var forholdet mellom de to klubbenes fans svært betent.

– Man ønsker at det er spesielle kamper. Alt som ikke er det, mener jeg skitner til det dette derbyet er. Og dette derbyet har mange gode ting ved seg som vi må fremheve og vise frem. At folket nyter det og lever ut denne dagen til det fulle, sier 40-åringen.

Det er få som vet mer om hva dette derbyet handler om enn Joaquín Sánchez.

Hans første møte med Sevilla som Betis-spiller var i november 2000. Søndag noterer han seg for sitt 25. hvis han får spilletid.

– Det er en veldig spesiell kamp på grunn av hva det betyr for begge lagene – hva bringer med seg om du vinner eller taper. Folk lever i dette hver eneste dag, de sender stikk til hverandre i hverdagen, sier veteranen om dynamikken mellom «Sevillistas» og «Béticos» i den andalusiske byen.

– Her varer ikke bare seieren i én dag. Den som vinner i derbyet, kan tøffe seg helt frem til neste gang vi møtes, sier 40-åringen og gliser – det var tross alt hans Betis som til slutt seiret 2-1 i cupmøtet mellom lagene i januar.

Joaquín (nr. to fra høyre) slutter seg til lagkameratenes feiring etter å ha slått ut byrival Sevilla av den spanske cupen i januar. Foto: CRISTINA QUICLER

Hos motstanderen søndag ettermiddag er det en annen som har nesten like lang derby-erfaring som Joaquín.

Jesús Navas (38) kan notere seg for sitt 23. Sevilla-derby søndag.

– Det er en by som lever dette ut til det fulle, forteller Sevilla-spilleren til TV 2.

– Å få spille denne kampen som en lokal spiller, født her i Sevilla, er veldig spesielt.

Det er tett mellom klubbene og fansen på mange måter. I hverdagen lever brødre, søstre, fedre og mødre som holder med ulike lag sammen.

Det er knapt 4 kilometer mellom lagenes to stadioner. Real Betis' Benito Villamarín ligger i Heliópolis-området i byens, mens Ramon Sánchez-Pizjuan ligger i Nervión.

– Stemningen i byen, menneskene på gaten. Jeg fikk ikke sovet middagsluren min fordi de lagde så mye lyd allerede fra klokken 12, forteller Sevilla-spiller Thomas Delaney om opplevelsen av hans første Sevilla-derby høsten 2021.

– Det var en kjempeopplevelse. Det imponerer meg hvordan byen omfavner dette derbyet, sier dansken som har opplevd sin andel derbyer gjennom spill i Tyskland og Danmark tidligere i karrieren.

Denne sesongen har derbyet dog fått en ekstra dimensjon. Sevilla ligger på 2. plass i LaLiga, kun fem poeng foran byrivalen.

Joaquín Sánchez i intervju med TV 2 foran Sevilla-derbyet. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Det gjør det mer spesielt og vakrere, spør du meg. Derbyene blir tøffere, vanskeligere, du ofrer enda mer, sier Joaquín.

Veteranen erkjenner at Sevilla har vært storebror rent sportslig i noen år med mer suksess og bedre prestasjoner, men denne sesongen opplever han at Betis har tatt store steg.

– Vi har jobbet i mange år for å være på dette nivået, kjempe med de aller beste. Og det finnes ingen bedre måte å oppleve en kamp som dette når begge Sevilla-lagene er på sitt beste, avslutter 40-åringen.

Se Sevilla - Real Betis på TV 2 Sport 1 og Play søndag fra kl. 15.45!