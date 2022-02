Tillater at russere deltar i FIS-renn

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte seg tidlig fredag for å kansellere de gjenstående verdenscupkonkurransene i Russland.

Senere på dagen har de besluttet å tillate russiske utøvere å delta i FIS-konkurranser.

– Styret har enstemmig bestemt, på linje med IOCs anbefalinger for internasjonale forbund, at alle russiske idrettsutøvere kan fortsette delta i FIS-konkurranser. Utøverne kan konkurrere under sitt eget navn nasjonen Russland, men FIS-flagget og FIS-hymnen vil bli spilt under seiersseremoniene, heter det i en pressemelding fra FIS.

Denne helgen er det verdenscuprenn i Lahti. Neste helg skal det gås i Holmenkollen.

Slik svarer Norge

Norges skiforbund redegjør for deres ståsted i en pressemelding. De skriver at FIS avgjør hvem som får stille til start i internasjonale konkurranser, og at de må avvikle arrangementer i tråd med FIS' regelverk.

«Skiforbundet verken kan – eller vil – foreta sanksjoner med mindre det følger av en felles internasjonal beslutning tatt av FIS.

Samtidig fordømmer Norges Skiforbund på det sterkeste Russlands brudd på folkeretten gjennom sitt angrep på Ukraina og det ukrainske folk.

Når det gjelder innreise til Norge, er dette utenfor idrettens kontroll og reguleres av norske myndigheter», heter det i pressemeldingen fra Skiforbundet.

Les hele pressemeldingen fra Skiforbundet her «I forbindelse med de forestående internasjonale skikonkurransene i Norge er det stilt spørsmål om hvordan den pågående militære konflikten mellom Russland og Ukraina påvirker arrangementene. Idrettsforbundet skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling. Norges Skiforbunds verdiarbeid bygger på det samme verdifundamentet som Idrettsforbundet. Norges Skiforbund vil i samarbeid med Idrettsforbundet, og øvrige særforbund i Norge, diskutere norsk idretts holdning til den helt ekstraordinære situasjonen som har oppstått. Hvem som får stille til start i internasjonale skikonkurranser avgjøres av det internasjonale skiforbundet (FIS). Norges Skiforbund er ansvarlig for gjennomføring av arrangementene i tråd med FIS sitt regelverk og i tett samarbeid med de lokale arrangørene. Det er også FIS som regulerer hvordan seremonier skal gjennomføres hva gjelder bruk av flagg og nasjonalsanger. Det internasjonale skiforbundet (FIS) besluttet i dag at russiske utøvere får delta i internasjonale skikonkurranser, men at man hverken skal heise det russiske flagget eller spille den russiske nasjonalsangen på arrangementene. Norges Skiforbund, og de lokale arrangørene, vil gjennomføre de kommende arrangementene i tråd med de føringer vi til enhver tid får fra FIS. Skiforbundet hverken kan – eller vil – foreta sanksjoner med mindre det følger av en felles internasjonal beslutning tatt av FIS. Samtidig fordømmer Norges Skiforbund på det sterkeste Russlands brudd på folkeretten gjennom sitt angrep på Ukraina og det ukrainske folk. Når det gjelder innreise til Norge er dette utenfor idrettens kontroll og reguleres av norske myndigheter».

Idrettspresident Berit Kjøll sier følgende i en uttalelse til NTB:

– Dette er krevende problemstillinger som vi har dialog med ulike nasjonale særforbund, ledelsen i de nordiske landene, og EOC og IOC på. Internasjonale særforbund spiller en nøkkelrolle i denne problemstillingen. Vi følger utviklingen nøye, og ser dette opp mot de sanksjoner som måtte komme fra myndighetshold mot Russland.

Russere skal ha blitt truet i Finland

Langrennsløperne fra Russland er på plass for å delta i helgens renn i finske Lahti.

De skal ha blitt utsatt for hatefulle ytringer, ifølge kommersiell direktør i Det finske skiforbundet, Jari-Pekka Jouppi.

De har økt sikkerhetsnivået rundt arrangementet.

– De gjør det veldig tydelig hva folk synes om at sånne arrangementer blir holdt i nærværet av russiske utøvere samtidig som Russland invaderer Ukraina. Tonen er blitt tolket som veldig hard og hatefull, og vi handler deretter, sier han til en finsk avis, gjengitt av Aftonbladet.

Daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx, har fått med seg rapportene fra Lahti. Han sier at de vurderer sikkerhetssituasjonen fortløpende inn mot Kollen-helgen, og at de vurderer sikkerheten til alle utøverne.

– Vi er i kontakt med politiet om sikkerheten rundt hele arrangementet, men det har vi vært i månedsvis, påpeker Marx til TV 2.

– Det er nødvendig å vurdere situasjonen på nytt, og det er vurderinger som vi nå foretar. Vi må også følge utviklingen de neste dagene, fortsetter han.

Trolig vil de ha en avklaring i neste uke, melder han.