Nekter å etterlate far i krigen: – Panikk

LVIV, Ukraina (TV 2): Ukrainske familier splittes etter at menn i våpenfør alder fikk forbud mot å forlate landet. Viktoria og Vlada (7) nekter å dra noe sted hvis ikke far er med.

Ventetiden for å komme seg over grensen til Polen skal nå være oppe i 17 timer, men ukrainerne lar seg ikke avskrekke av det.

– Det er vill panikk, forteller Oleg som jobber med å frakte betalingsvillige hovedstadsfolk frem til grensen.

Da TV 2 besøkte grenseovergangen Krakovets natt til fredag var køen av biler mer enn 10 kilometer lang.

FLYKTER FOR LIVET: Titusenvis av ukrainere strømmer nå ut av hovedstaden Kyiv for å unnslippe russernes bombardement. Foto: Aage Aune / TV 2

Én kilometer fra EUs yttergrense forberedte Jaroslav og familien seg på ytterligere noen timer med venting.

– Ja, det kommer nok til å bli en kald natt, innrømmet forretningsmannen, som håpet at ikke han skulle bli offer for de nye reglene.

Ukrainske myndigheter har nemlig bestemt at ingen menn mellom 18 og 60 får forlate landet. De skal i krigstjeneste for å slå tilbake den russiske invasjonshæren. Jaroslav håper han slipper å bli sendt tilbake.

– Jeg driver min egen bedrift, og må sørge for at driften opprettholdes. Bare på den måten kan mine ansatte hjemme i Kyiv få sin lønn og fortsatt overleve, sier han til TV 2.

Overfylt av flyktninger

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger er nå mer enn 100 000 ukrainere på flukt i sitt eget land.

Folk forsøker å komme seg så langt vekk fra den russiske krigsmaskinen som mulig, og det betyr vest. Om ikke hele veien inn i EU, så i alle fall til grensebyen Lviv.

Det fins nå knapt et hotellrom å oppdrive i storbyen. Alt er oppbestilt av flyktninger fra Kyiv eller andre steder i øst.

– Mange betaler rommet på forhånd, slik at de er sikre på å ha et sted å sove, uansett om de kommer eller ei, forteller en hotellresepsjonist til TV 2.

Men heller ikke i Lviv, bare sju mil fra den polske grensen er det helt trygt. Det fikk TV 2 oppleve fredag morgen.

FØRE VAR: Minst tre ganger fredag gikk flyalarmen i Lviv, men så langt er det kun nabobyene som er blitt bombet av russerne. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

Flyalarm til frokost

Like etter klokken sju fredag morgen går flyalarmen i Lviv for første gang. Da har jagerfly allerede rumlet over byen i flere timer.

Sikkerhetsvakten på hotellet ringer hvert rom.

– Ta med varme klær og pass, er beskjeden.

Så blir alle gjestene gjett over gata og ned i en muggstinkende kjeller, der malingen flasser fra veggene.

SLITT: Tilfluktsrommet ved TV 2s hotell har sett bedre dager Foto: Aage Aune / TV 2

Blant de trøtte hotellgjestene TV 2 treffer i tilfluktsrommet, er en familie på tre fra Kyiv. De ankom Lviv sent kvelden før, etter å ha sittet timevis i kø ved grensen.

Da grensevakten nektet faren i familien å reise til Polen, ville heller ikke kona Viktoria og Vlada på sju dra.

– Jeg vil ikke reise uten ham. Da ville jeg ha bekymret meg alt for mye for hva som ville skje med mannen min. Og datteren min ville heller ikke dra uten pappa, forteller Viktoria til TV 2.

Savner hjemmet

Lille Vlada liker bare sånn passe å være på flukt, og når TV 2 spør henne om hun savner huset sitt hjemme i Kyiv, nikker hun taust.

I høyre hånd knuger hun et kosedyr. Og med venstre holder hun hardt i mamma.

TRØST: Livet som flyktning er uvant for Vlada (7), men kosedyret Lilu hjelper henne å holde motet oppe. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det var for farlig å bli værende i Kyiv. Så forsøkte vi å krysse grensen, men det klarte vi ikke, sier Viktoria til TV 2.

Etter en halv time lyder faren over-signalet og den lille familien haster i dagslyset, der stasjonsvogna allerede står pakket og klar.

Håpet er at de i dag skal treffe på en mer vennlig innstilt grensebetjent, som vil la dem være sammen.

– Vi vil prøve å ta oss inn i Polen eller Slovakia, jeg vet ikke riktig ennå. Men vi vil forsøke igjen, sier Viktoria, før bilen kjører av gårde mot vest. Mot tryggheten.