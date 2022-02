Svensk stjerne røper OL-fest: – Spydde og stjal fra Norge

I talkshowet Carina Bergfeldt på den svenske kanalen SVT avslører Dahlqvist at hun feiret sølvet fra sprintstafetten i den norske smøreboden.

– He-he-he, ja, det stemmer det, sier Norges smøresjef Stein Olav Snesrud til TV 2.

Sprintstafetten var siste OL-øvelse for Dahlqvists del. Ifølge 27-åringen drakk hun en kopp med Jägermeister på tom mage.

– Jeg hadde fått i meg en pakke rosiner og ikke noe mer den dagen. Så det gikk rett opp, forteller den svenske skistjernen.

LANGRENNSPAR: Her feirer Dahlqvist sølvet sammen med kjæresten, den amerikanske sprinteren Kevin Bolger. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Samtidig tok hun seg friheten til å se nærmere på norske hemmeligheter.

Dahlqvist hevder å ha tatt bilder av smøreboken, og at hun «smuglet» dem med seg ut. Så skal hun ha delt dem med det svenske laget.

– Dagen etter kom smørerne (de svenske) og hadde hørt ryktene, så jeg ga alt videre til dem, påstår hun.

SMØRESJEF: Stein Olav Snesrud, her i forbindelse med ski-VM i Seefeld for tre år siden. Foto: Terje Pedersen

Snesrud fikk ikke med seg at Dahlqvist tok bildene.

I så fall kan hun ha fått med seg noe av det de har testet av produkter – uten at den norske smøresjefen ser på det som noen krise.

– Nei, det synes jeg vel egentlig ikke. For det første vet jeg ikke helt hva hun har tatt bilde av. Det var i hvert fall veldig lite «hokus-pokus» hun kunne lese fra de testene, så jeg er ikke veldig bekymret for det, sier Snesrud.

Han følger opp med et glimt i øyet:

– Det er morsomt at hun fatter sånn interesse for det. Det tyder på at hun ser opp til det vi driver med.

Snesrud ser humoren i det.

– Jeg tror hun syntes det var veldig moro å sitte og prate litt skit med de norske smørerne. Det var bare hyggelig.