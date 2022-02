Bensinprisen oppe i over 22 kroner literen

Flere bensinstasjoner på Østlandet solgte fredag bensin for godt over 22 kroner literen for 95 oktan. Det er rekordhøyt.

Norges største bensinstasjonskjede, Circle K, bekrefter overfor Nettavisen at fredagens priser er rekordhøye, og at det er enda dyrere andre steder i landet.

Det er den russiske invasjonen av Ukraina som har ført til at olje- og gassprisene har økt kraftig, noe som igjen fører til dyrere bensin og diesel – også i Norge.

– Det er helt uvirkelig at vi allerede har kommet dit. Vi så jo at prisene begynte å stige i fjor høst til over 20 kroner literen, men nå er det jo mange faktorer som spiller inn, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet.

Limi mener regjeringen nå må ta de grepene de kan for å hindre at prisene blir altfor høye for norske bilister.