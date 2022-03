Alle som har vært i London har et forhold til den ikoniske London-taxien som har rullet og gått mer og mindre uendret i tiår etter tiår. I alle fall har den sett veldig lik ut fra utsiden, men under skallet har det skjedd noe hele tiden.

De største forandringene kom med den nye TX e-City London Taxi-modellen, som kom i trafikk i 2018. Selv om også denne lignet sterkt på tidligere generasjoner utvendig, så var det nærmest en revolusjon teknisk.

Stikkordet er elektrifisering, som har gjort bilen vesentlig mer miljøriktig enn forgjengeren med dieselmotor.

Stor tro på modellen

Elektrifiseringen, som gjorde om London-taxien til en ladbar hybrid, var uten tvil også en viktig årsak til at norske Autoindustri sikret seg agenturet på bilene fra LEVC (London Electric Vehicle Company). Autoindustri er et bilimportselskap i Gill Gruppen, som fra før importerer Subaru, MG og Ssangyong – med flere kinesiske elbilmerker på vei inn.

– Dette gleder vi oss til. Vi har stor tro på denne modellen ut mot taximarkedet, fortalte adminstrerende direktør Jan Kåre Holmedal i Autoindustri, til Broom til bake i 2017.

På spørsmål om de bare siktet seg inn mot taxibransjen eller tenkte dette også kunne være en bil for privatmarkedet, svarte Holmedal følgende:

– Det har vi egentlig ikke tatt stilling til ennå. Bilen er jo bygget fra bunnen av som en taxi, men har naturligvis også kvaliteter som mange andre også vil sette pris på.

Slik tar en ekstra påkostet modell seg ut. Foto: Brosjyre

Passer ikke til norske avgifter

Men så ble det stille rundt lanseringen i Norge.

– Har dere gitt opp den norske satsingen på London-taxien?

Broom spør Holmedal, som nå er daglig leder i Norwegian Mobility Group.

– Nei da, det har vi ikke, men for tiden ligger vi litt på været omkring dette merket, sier han.

– Hva er det som har gjort en satsing her mindre aktuell?

– Slik det av og til er, så passer denne bilens spesifikasjoner dårlig overens med norske avgiftssystemer i dag. Så nei, vi har ikke droppet den – men sitter litt i ro og ser an utviklingen.

Elektrisk innenfor bomringen

Agenturet ligger her, men nå bruker vi ikke mye tid på det. I stedet er det mest fokus på elbiler fra Subaru, MG og Geely fremover, sier Holmedal.

Han bekrefter at det også her først og fremst var taxi-markedet bilen var tenkt for.

– Vi syntes – og synes fortsatt – at dette er en veldig interessant bil for taxidrift. Ikke minst gjelder dette i store byer som Oslo, siden den kan tvangsstyres til å kjøre på strøm. Tenk på strekningen Oslo-Gardermoen. Her kunne man kjøre elektrisk innenfor bomringen, og så bruke rekkeviddeforlengeren på resten av strekningen, sier han videre.

I Broom har vi fortalt om den nye og mer miljøvennlige London-taxien før. Foto: Skjermdump

Slipper rekkeviddeangst

London-taxien er bygd spesielt som taxi, med god innvendig plass og stor høyde. Den nye modellen er en ladbar hybrid med elektrisk rekkevidde på 130 km, og med en 1,5 liters bensinmotor som fungerer som en rekkeviddeforlenger som særlig gir store fordeler på lengre turer. Den tekniske løsningen gjør dessuten at rekkeviddeangst ikke er noe tema.

Driftsøkonomien er dessuten vesentlig gunstigere enn for de tidligere dieselmodellene som den nye bilen erstatter. Produsenten LEVC eies for øvrig av kinesiske Geely, som også eier Volvo.

