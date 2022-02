Støre om norske styrker: – Om Nato ber om det, er vi klare

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på Natos hastetoppmøte fredag. Han er klar på at Norge skal stille opp for alliansen.

Norge og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltok digitalt da alle Nato-landenes stats- og regjeringssjefer var samlet til et hasteinnkalt Nato-toppmøte fredag ettermiddag.

– Nato er ansvarlig for sikkerheten til Nato-medlemmene, og det er bred oppslutning i alliansen om forpliktelsen og viljen til å forsvare hele Natos territorium, om å styrke Natos tilstedeværelse i østlige land og særlig Baltikum. Det handler om å øke Natos beredskap og om Natos kollektive forsvar av Nato-medlemmer, som vi sammen har et ansvar for, sa Støre etter møtet.

Han understreket videre at det ikke er noen endringer i trusselbildet for Norge

Støre møtte pressen sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Odd-Roger Enoksen (Sp).

– Om Nato ber om det, er vi klare

På spørsmål fra TV 2 om hva som blir Norges bidrag i Natos økte tilstedeværelse i områdene rundt Ukraina, svarer Støre at Norge er rede for å bidra mer om det trengs.

– Vi bidrar jo blant annet til det som er det styrkeelementet i Litauen. Vi har andre bidrag også. I Middelhavet seiler en av de norske fregattene, også videre.

Han pekte også på at Norge bidrar gjennom å holde kontroll ved grensen til Russland.

– Jeg pleier alltid å si at Norge har et varig bidrag ved at vi følger med i nord. At vi har et ansvar for å følge med på sikkerhetsbildet der.

Støre utelukker likevel ikke at Norge kan komme til å bistå med flere styrker.

– Blir det behov for økte bidrag, så vil vi lytte til det. Om Natos militære- og politiske myndigheter ber om det, så er vi klare til å bidra.

Gjør klar tusenvis av soldater

Da Nato holdt pressekonferanse samtidig med Støre og regjeringen, sa generalsekretær Jens Stoltenberg at forsvarsalliansen utplasserer deler av sin reaksjonsstyrke i Øst-Europa.

Denne styrken teller 40.000 soldater, men det er altså bare deler av styrken som aktiveres. Også Norge har styrker i denne.

– Vi har meldt inn styrker i både på land, sjø og luft. Og det kan være aktuelt å bidra hvis vi får den henvendelsen, sier forsvarsminister Enoksen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier Russlands angrep på Ukraina er så dramatisk at det ikke var noen tvil om ekskluderingen fra Europarådet.

– Norge vil alltid strekke oss langt for å beholde medlemslandene i rådet, men Russlands angrep på Ukraina er så dramatisk at den russiske plassen ved bordet ikke kan forsvares, sa Huitfeldt under en pressekonferanse fredag kveld.

Hun opplyste at Norge stemte sammen med 41 andre land for å utelukke Russland under det ekstraordinære møtet i Europarådet.

Huitfeldt kom også inn på at siden den norske ambassaden i Ukraina nå er stengt, så har Norge ingen mulighet til å hjelpe nordmenn i Ukraina som vil ut av landet. Ambassaden i Ukraina drives nå fra Warszawa.

– Nordmenn i Ukraina som vil ut, bes om å kontakte ambassaden i det landet de vil krysse over til for å få hjelp, sa Huitfeldt.

– Betydelig motstand

Også i forkant av møtet møtte statsministeren pressen.

– Vi har hatt tett kontakt med våre allierte det siste døgnet. Jeg har snakket med Tysklands forbundskansler, Storbritannias statsminister, de nordiske statsministrene, samt Nederland og landene i Baltikum, sa Støre da.

– Det siste døgnet har vi sett et veldig tydelig samhold i alliansen.

Han sa også at Norge støtter sanksjonene EU har forelagt Russland.

– Russland møter betydelig motstand, og Ukrainerne er klare for å kjempe for landet vårt. Det gjør sterkt inntrykk å følge situasjonen fra time til time, sier Støre.

Norges statsminister understreker at trusselnivået i Norge ikke er hevet.

– Norge følger utviklingen i Nord. Vi forventer at Russland vil øke beskyttelsestiltakene rundt sine strategiske kapasiteter i Nord, men det er ikke noen endring av det bildet vi har observert.

Vil bistå med flyktningstrøm

Støre varslet torsdag at Norge vil bistå med 200 millioner kroner til Ukraina. Det vurderes fortløpende om dette beløpet skal økes ytterligere, opplyste statsministeren fredag.

Støre varsler også at Norge, sammen med EU, vil samarbeide om søke en felles løsning på flyktningstrømmen som oppstår i lys av Russlands invasjon.

– Vi er positive og åpne til å bistå av en fordeling av flyktninger, innenfor av et europeisk samarbeid.