Tok fri fra kundeservice-jobben for å spille i serie

Lørdag sparkes TV 2s nye humorserie, «Kasko», i gang med blant andre skuespiller og stand up-komiker Jonis Josef (30) i hovedrollen som Jamal.

Serien har allerede rukket å bli nominert til den europeiske serieprisen Series Mania.

Stolt

I anledning premieren, samlet skuespillere og flere kjente fjes seg til premierefest fredag kveld på Sentralen i hovedstaden.

På den røde løperen ankom en spent Josef – som i tillegg til skuespillerrollen, har vært med på både å skape serien og skrive manus.

– Det er litt rart. Jeg har jobbet med dette veldig lenge – nesten gjennom hele pandemien, forteller han overfor TV 2, og fortsetter:

– Jeg er veldig stolt av serien. Jeg vet at den kanskje ikke er for alle. Jeg tenker at de som ikke liker den – synd for dem. Jeg har fått frem det jeg synes har vært morsomt og det skuespillerne synes er morsomt.

Skuespillerdebut

Også Josefs bestevenn, Abdullahi Bashir (26), dukket opp på festen. 26-åringen gjør sin skuespillerdebut i serien og spiller rollen som bestekompisen Abdi.

Til TV 2 forteller stjerneskuddet at det føles stort å få medvirke i Kasko.

– Utrolig gøy. Veldig spent, veldig spent. Jeg tror publikum kommer til å like det. Mye gøy og mange god karakterer. Skuespill er definitivt noe jeg har lyst til å gjøre videre.

Det var Josef som tipset ham om å prøvefilme for rollen.

– Jonis har alltid sagt at jeg har et TV-tryne, så han følte at jeg passet rollen, og så prøvde jeg, og så gikk det veldig bra, sier han.

Det at Josef og Bashir er gode venner i virkeligheten, gjorde det enklere å etablere vennskapsforholdet mellom karakterene deres i serien.

– Jeg er veldig trygg på Jonis – og det var så mange såre scener, så det gjorde at det føltes mye lettere at det var vennen min jeg spilte mot.

På spørsmål om 26-åringen har lyst til å gjøre mer TV er svaret som følgende:

– Jeg har lyst til å gjøre mer – uten tvil.

Spiller gangster

Komiker Abubakar Abu Hussain (34) har også kapret en rolle i TV 2-produksjonen, noe han er svært fornøyd med.

– Det er noe av det gøyeste jeg har gjort. Den rollen er skrevet til meg av Jonis, det var en gøy rolle å spille fordi jeg kunne bare være en farligere versjon av meg selv – søt gangster.

Hussain er ikke i tvil om hvordan han skal feire kvelden.

– Jeg er klar for å ta helt av. Jeg bort på Frogner, så jeg kan bare krabbe hjem. Det går fint.

Se Kasko lørdager klokken 22.10 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.