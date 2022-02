Slik skjerpes sikkerheten i Norge nå: – Må være årvåkne

– Det er klart at den situasjonen som vi står i nå, gjør at vi må være ekstra årvakne, sier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco til TV 2.

Det statlige selskapet Gassco har ansvar for sikker og effektiv transport av gass på norsk sokkel. TV 2 møter Viksund i selskapets høyteknologiske og topphemmelige kontrollrom på Karmøy.

Her overvåker Gassco det massive norske rørsystemet som leverer gass til Europa. Selskapet bekrefter at de nå har økt beredskapen etter Russlands invasjon av Ukraina:

– Vi bygger opp sikkerhetstiltakene våre nettopp med å hindre sabotasje, opplyser Viksund.

Gassco har ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og ut i Europa. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Strategisk russisk mål

Bare Russland eksporterer mer gass til Europa enn Norge. Dersom russerne velger å stenge kranene for å hevne seg på EUs sanksjoner, vil den norske gassen bli svært viktig for Europa. Det vil også medføre at den blir et mål for Russland, mener Ståle Ulriksen, forsker ved Sjøkrigsskolen.

– Hvis Russland vil legge press på Europa, kan de gjøre det via norsk leveranse av olje og gass til Europa. Det handler ikke om at Russland nødvendigvis vil ramme Norge, men at vi sitter på strategiske ressurser som er viktige, advarer Ulriksen.

Torsdag tok han til orde for at Norge nå bør ta den nye trusselen på alvor, og mobilisere rundt våre strategiske ressurser. Han er ikke alene om å mene at norske naturressurser kan være under angrep.

Ståle Ulriksen er forsker ved Sjøkrigsskolen. Foto: Frode Hoff

Vil beskytte markedsandelen

Jakub Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk i over 20 år, med særlig vekt på energiressursers rolle i russisk strategi. Han mener norsk gass er et åpenbart mål for russiske cyberangrep.

– Norge er en liten stat sammenliknet med Russland, men på energisiden er vi like store, sier Godzimirski.

Han sier at selv om Norge og Russland har en del fellesinteresser, gjør naturressursene oss også til direkte konkurrenter i det europeiske markedet.

Norge må regne med russiske cyberangrep mot olje- og gassanlegg, sier NUPI-forskar Jakub Godzimirski. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Både norsk og russisk infrastruktur er bygget opp slik at vi kun kan levere gass til det europeiske markedet, vi har ingen andre markedet å forholde oss til. I en situasjon som er såpass tilspisset som i dag, må man regne med at man skal forsvare sine markedsandeler på ulike måter. Cyberangrep er da noe som definitivt er inne i bildet, mener forskeren.

Cyberangrep er også noe som bekymrer Nato. De har styrket forsvaret mot cyberangrep og gir støtte til Ukraina. Det sier generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg. Han sier et cyberangrep kan utløse artikkel 5.

Natos artikkel 5 går ut på et angrep på ett land i alliansen er et angrep på alle. Denne kan bli utløst ved cyberangrep, men Nato er fortsatt veldig fokusert på å unngå konflikt, sa Stoltenberg under en pressekonferanse fredag kveld.

– Cyberangrep kan trigge artikkel 5, men vi har aldri gått inn på nøyaktig når vi kan utløse den artikkelen, sa han.

Mener Norge har vært offer

NUPI-forskeren tror Norge allerede er under digitale angrep.

– Her har det nok allerede skjedd mange cyberangrep mot norske olje- og gassinstallasjoner uten at det blir snakket om i norske medier, slår forskeren fast.

Godzimirski påpeker at noe av utfordringen med cyberangrep, er at det ofte er vanskelig å utpeke hvem som står bak.

Gassco leverer gass til Europa gjennom et massivt nettverk av ledninger. Her kommer norsk gass til land i Easington. Foto: Frode Hoff

– Men jeg tror Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har god oversikt over hva som har skjedd, og er forberedt på utfordringene som kan komme som følge av den tilspissede sikkerhetssituasjonen, sier NUPI-forskeren.

Han mener Russland har en rekke midler å benytte seg av under et potensielt angrep, og at motivasjonen bak kan være komplisert og sammensatt. Cyberangrep kan potensielt påføre fysisk skade på norsk infrastruktur, i tillegg til å skape problemer for gassleveranse.

– Cyberangrep handler om både bruk av digitale virkemidler, til å påføre skade, skaffe seg tilgang til informasjon, men også til å spre informasjon, rett og slett, sier Godzimirski.

Hos Gassco gjennomgår man nå de eksisterende sikkerhetstiltakene.

– Så viktig som gassen er, så er det helt avgjørende av vi har gode sikkerhetssystemer. Vi har bygget opp barrierene, forsikrer Viksund.