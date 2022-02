IOC ber alle internasjonale forbund flytte konkurranser ut av Russland og Hviterussland

Styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) anmoder internasjonale særforbund om å frata Russland og Hviterussland arrangøransvaret for kommende konkurranser.

Det skriver IOC på sine egne nettsider i kjølvannet av et hasteinnkalt styremøte fredag.

I meldingen gjentar OL-toppene fordømmelsen av den russiske invasjonen i Ukraina, som den også kritiserer Hviterussland for å ha spilt en rolle i.

Videre rettes en sterk oppfordring til alle internasjonale forbund om å ikke gjennomføre konkurranser i Russland og Hviterussland i tiden som kommer.

Flere konkurranser flyttet

Flere forbund har allerede bestemt seg for å flytte konkurranser som skulle blitt avholdt i Russland. Det gjelder blant annet verdenscupavslutningen i langrenn, Champions League-finalen i fotball, sjakk-OL og skyte-EM.

Formel 1 har også avlyst Russlands Grand Prix, som ikke skulle blitt kjørt før 23-25 september.

Tidligere fredag opplyste daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx, til VG at Ukraina ikke stiller til start i verdenscupkonkurransene i verken langrenn eller skiskyting.

I tillegg skal det diskuteres hvorvidt russiske løpere får delta i Holmenkollen.

Da NTB snakket med skipresident Erik Røste fredag, ga han uttrykk for at han forstår at det reises spørsmål rundt om Russland bør få delta i kommende konkurranser.

– Så langt har vårt fokus vært at det ikke skal arrangeres renn i Russland og å ta vare på de ukrainske utøverne som nå er i Norge. Dette er et prinsipielt spørsmål som det er naturlig at diskuteres med både NIF og andre særforbund i Norge, sier han videre.

Olympisk våpenhvile

Av IOC pekes det også på at alle FNs 193 medlemsland i desember sluttet seg til en global våpenhvile som skulle starte sju dager før vinter-OL i Beijing og vare til sju dager etter avslutningen av Paralympics samme sted.

Årets «Olympic Truce», som IOC kaller det, varer altså til 20. mars. Tradisjonen har sin inspirasjon fra antikkens olympiske leker.

Natt til torsdag innledet Russland invasjonen av Ukraina og brøt dermed våpenhvilen.

IOC opplyser at organisasjonen selv ikke har noen planlagte arrangementer i området i ukene og månedene som kommer.

OL-toppene ber imidlertid om at russiske og hviterussiske flagg og nasjonalsanger ikke heves eller spilles av i forbindelse med internasjonale idrettsarrangementer som ikke allerede er del av de allerede gjeldende WADA-sanksjonene mot Russland.

IOC uttrykker også stor bekymring for de av organisasjonens medlemmer som oppholder seg i Ukraina. En egen arbeidsgruppe er nedsatt for å bidra med humanitær bistand der dette er mulig.

(©NTB)