Snøskred på Voss – ingen tatt

Nødetatene har rykket ut til et mellom 50 og 60 meter bredt snøskred på Voss.

Ved 15.30-tiden fredag gikk det et snøskred på Slettafjellet på Voss, melder Vest politidistrikt på Twitter.

Ifølge Bergensavisen ble det observert fire personer i området før skredet gikk og det samme etterpå. De er nå gjort rede for, opplyser operasjonsleder Stine Mjelde til avisen.

– Derfor avlyste vi redningshelikopteret. Luftambulansen flyr over stedet og søker for å være helt sikker på at ingen andre personer er tatt av skredet, sier operasjonslederen.

110-sentralen skriver på Twitter at skredet skal være mellom 50 og 60 meter bredt, og at det skal ha gått i nærheten av Horgatrekket.

– Dette skal være et ras på 50-60 meters bredde. Det er i skiløypene, men ikke i alpinanlegget. En skipatrulje har kommet frem, sier vaktleder Ronald Drotningsvik til TV 2.