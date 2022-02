Tidligere landslagstrener gjør comeback som trener

Saken oppdateres.

Manglerud Star har ønsket å forsterke trenerteamet inn mot kvalifiseringen i vår.

Nå hentes tidligere landslagstrener Roy Johansen inn.

Daniel Myhre har fungert som assistenten til Knut Jørgen Stubdal. Han blir nå trener for målvaktene.

Johansen er ansatt i Vålerenga, men klubbene har blitt enig om å låne ut trenerveteranen.

Kan bli langvarig

– Hvorfor ønsket du dette oppdraget?

– Jeg har trivdes veldig bra i Vålerenga. Nå gikk jeg en runde med Jan Tore Kjær, og hørte om det var mulig å låne meg ut. Det siste året har vært veldig lærerikt, men jeg føler at min plass er på isen. Da Vålerenga var åpne for det, var det et ganske enkelt valg, svarer han TV 2.

Det er i utgangspunktet kun en avtale som gjelder for mars, men Johansen er åpen for å fortsette videre.

– Jeg holder alle muligheter åpne. Jeg ønsker meg tilbake som trener, så får vi se hvilke muligheter som åpner seg, sier Johansen.