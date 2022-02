Engelsk presse bergtatt av Ødegaard – mener verdien hans har skutt i været

Øverst ser du hvorfor Ødegaard høster så mange lovord nå

Tiden da Ødegaard startet flere Arsenal-kamper på benken, i overgangen mellom oktober og november, virker veldig fjern nå.

I desember herjet drammenseren med tre scoringer og tre målgivende pasninger på seks Premier League-kamper.

– Er blitt den viktigste

Etter nyttår har han til gode å levere målpoeng, men de som følger Arsenals kamper tettest, har likevel aldri vært så imponert over den norske landslagskapteinen som nå.

– Ødegaard har raskt gjort seg til Arsenals viktigste spiller, fastslår journalisten Sam Dean, som dekker London-klubben for avisen The Daily Telegraph.

Han understreker dette med at han mener Ødegaard både er den toneangivende spilleren når Arsenal presser motstanderen, og den ledende skikkelsen som lagkameratene går i bane rundt når laget har ballen.

Dean har vært til stede på de to siste Arsenal-kampene, seiere mot Brentford og Wolverhampton i løpet av den siste uken, og mener:

– Ødegaard har vært den beste spilleren på banen begge gangene. Det virker for øyeblikket som at den første tanken som slår Arsenal-spillerne hver gang de får ballen, er å prøve å finne Ødegaard.

Dean opplever at hele Emirates Stadium bruser av forventning hver gang Ødegaard mottar ballen.

«Enestående»

Entusiasmen deles av journalisten Gary Jacob, som dekker Arsenal for storavisen The Times.

Han mener Ødegaard aldri har vært bedre enn nå siden han kom til klubben. Jacob kaller nordmannen «enestående» og mener, i likhet med Dean, at han er den enkeltpersonen Arsenals spill avhenger mest av.

Han trekker frem 23-åringens lederskap, energi, pasningsspill og blikk.

– Det beste komplementet man kan gi ham, er at han har vært den viktigste grunnen til at Arsenal leverer bedre prestasjoner og fungerer bedre som lag, sier Jacob.

Tallenes tale fra statistikkbyrået Opta viser at Ødegaard er en av Premier Leagues beste spillere i sin rolle:

Ødegaard er direkte involvert i 1,7 sjanser i snitt per kamp (29 totalt denne sesongen). Kun én sentral midtbanespiller med flere enn 500 minutters spilletid denne sesongen har et høyere snitt: Bruno Fernandes (2,2).

Kun to spillere har flere ganger enn Ødegaard (4) vært tredje sist på ballen i forbindelse med en scoring: Bernardo Silva leder statistikken med syv, mens James Maddison er nummer to med seks.

I åpent spill er Fernandes, Kevin de Bruyne, Paul Pogba, Bernardo Silva og Rodrigo de eneste midtbanespillerne i ligaen som har skapt flere sjanser enn Ødegaard i snitt.

Ødegaard dekker størst distanse i snitt per 90 minutter av samtlige Arsenal-spillere med 11,4 kilometer.

Det har tatt noen måneder før Arsenal-fansen virkelig omfavnet Ødegaard som en suksess-signering etter overgangen fra Real Madrid i sommer, men nå mener Sam Dean at prisen Arsenal betalte (rundt 350 millioner kroner) fremstår som et kupp.

– Det føles allerede som suveren business for Arsenal, med tanke på innflytelsen hans og at han fortsatt bare er 23 år gammel. Han er allerede verdt mye, mye mer enn det nå, sier Telegraph-journalisten.

Ifølge fotballobservatoriet CIES er Ødegaard nå verdt mellom 500 og 700 millioner kroner.

– Ødegaard har potensialet til å bli boksåpneren Arsenal har savnet siden Dennis Bergkamp og Cesc Fàbregas, sier Jacob.

Hvem blir kaptein?

Et av de store spørsmålene rundt Arsenal for øyeblikket, er hvem som kommer til å bli valgt som permanent kaptein til sommeren, etter at Pierre-Emerick Aubameyang ble fratatt armbåndet og forlot klubben til fordel for Barcelona i januar.

Lacazette bærer armbåndet nå, men kontrakten hans løper ut til sommeren. Det er fortsatt usikkert om franskmannen kommer til å forlenge den.

– På lang sikt mener jeg at Ødegaard burde bli Arsenals kaptein, men trolig vil Kieran Tierney eller Ben White være det naturlige valget til sommeren, mener Gary Jacob.

– Ødegaard er helt klart en sterk kandidat til å bli kaptein neste sesong, sier Sam Dean.

Han tror riktignok at Rob Holding og Tierney står foran ham i køen fordi de har vært i klubben lengre.

– Men det er ingen som betviler lederkvalitetene til Ødegaard. I mine øyne er han lederen i laget på banen, enten han bærer armbåndet eller ikke. Det er interessant at når det er stopp i spillet, er det ofte Ødegaard som snakker med Arteta ved sidelinjen. Arteta virker å se på Ødegaard som sin mann. Mange av instruksjonene til laget går gjennom ham, sier Dean.

Han mimrer tilbake til de første kampene Ødegaard spilte for Arsenal, som foregikk bak lukkede dører. På det tidspunktet mener Dean at journalistene på stadion hadde en ulik oppfatning enn fansen foran TV-en:

– De var ikke overbevist av prestasjonene hans, men for oss på pressetribunen var det fullstendig åpenbart at han hadde skikkelige kvaliteter.

– Nå som fansen er tilbake på stadion, har humøret rundt Ødegaard endret seg dramatisk. Fansen elsker ham. Jeg lurer på om han er en av de spillerne du bare kan verdsette til hans virkelige verdi når du ser ham i virkeligheten, rett foran øynene dine, og føler på kampens intensitet samtidig, fullfører Dean.