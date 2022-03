Giske utelukker ikke comeback: – Mange kjenner ikke igjen partiet vårt

Aldri før har velgerne vendt regjeringen ryggen så kjapt. Partiets tidligere kronprins, Trond Giske, stilte i «Ærlig talt» for å svare på hva partiet gjør feil og hva som kan få partiet tilbake til gammel storhet.

– Vi har i fem år ligget under 30 prosent i oppslutning. Det er den debatten vi må tørre å ta hvis vi skal tilbake til gamle høyder. Jeg tror det vil ta mange år, men jeg tror det er mulig, sier Giske.

– Der det svikter

Han renvasker velgerne

– Det er ikke velgernes feil, velgerne forteller oss at noe er galt.

Den tidligere «Ap-prinsen » mener det er noe mer fundamentalt galt med tilliten til partiet.

– Velgerne skal være trygge på at vi kjemper deres sak. Det er der det svikter litt. Og vi hører litt for ofte fra folk at de ikke kjenner igjen partiet. Det er her vi må finne løsninger.

Giske fortsetter å si at velgerne i dag føler det er lang avstand til de som sitter og styrer.

Han forteller om sine egne besteforeldre som stemte Ap uten å ha lest partiprogrammet.

– De hadde en bunnløs tillit til at Gerhardsen var på deres side. At han var en av dem.

For stor avstand

– Hva har skjedd med den tilliten?

– Hovedproblemet er at avstanden mellom folk og de som styrer er blitt for stor.

Han fortsetter å si at folk ikke er trygge på at dagens politikere lever det samme livet som dem. At de ikke kjenner til vanlige folks utfordringer.

Giske sier Ap er ikke lenger et bredt folkeparti.

– Vi burde hatt 35-40 prosent.

– Har du fortsatt en fremtid i Ap?

– Hva som kan skje om 10-15 år er umulig å si. Jeg utelukker ingenting, svarer Giske.

Giske takket ja til intervju hos «Ærlig talt» før pendlerboligsaken til Hadia Tajik ble kjent.

På spørsmål om saken vrir Trond Giske seg i stolen.

– Leser vi i kommentarfeltene i dag, er det mange som mener at du nå godter deg over Tajiks fall. Gjør du det?

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer Giske.

